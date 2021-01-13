Незважаючи на те, що вода з-під крана в Україні не завжди відповідає стандартам якості, мандрівникам по світу варто бути обережними щодо водопровідної води в ряді країн. Неправильне її споживання може призвести до серйозних захворювань, таких як черевний тиф, холера, гепатит і дизентерія. Є список із…