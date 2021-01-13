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Вівторок, 25 Березня
10 популярних країн, де небезпечно пити воду з-під крана
Світ

Незважаючи на те, що вода з-під крана в Україні не завжди відповідає стандартам якості, мандрівникам по світу варто бути обережними щодо водопровідної води в ряді країн. Неправильне її споживання може призвести до серйозних захворювань, таких як черевний тиф, холера, гепатит і дизентерія. Є список із…

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Світ

Наука і Технології

ЗСУ матимуть власні супутники для оптичної розвідки: перші кроки у створенні системи “Сузір’я”

Наука і технології

Україна та Чехія активно працюють над створенням спільної групи супутників оптичної розвідки під назвою “Сузір’я”. Цей проект, результат політичної угоди, підписаної в 2022 році, спрямований на…

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