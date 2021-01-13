Незважаючи на те, що вода з-під крана в Україні не завжди відповідає стандартам якості, мандрівникам по світу варто бути обережними щодо водопровідної води в ряді країн. Неправильне її споживання може призвести до серйозних захворювань, таких як черевний тиф, холера, гепатит і дизентерія. Є список із…
Політика
Україна визначає перемир’я з Росією на морі як зупинку атак на портову інфраструктуру, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Радіо Свобода” “Для нас перемир’я…
Світ
Адміністрація президента США Дональда Трампа залишає за собою право застосувати силу проти Ірану, якщо з’явиться реальна загроза створення в Тегерані…
Наука і Технології
Україна та Чехія активно працюють над створенням спільної групи супутників оптичної розвідки під назвою “Сузір’я”. Цей проект, результат політичної угоди, підписаної в 2022 році, спрямований на…