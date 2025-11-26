7 серія 14 сезону шоу «Холостяк 2025» вийде найближчими днями, і в новому епізоді глядачі стануть свідками розвитку романтичної історії з Тарасом Цимбалюком. Проєкт продовжує утримувати велику аудиторію завдяки емоційній подачі та динаміці відносин, що розгортаються серед учасниць.

Як повідомляє Преса України з посиланням на «Перший Новинний», шоу залишається в центрі уваги завдяки напруженій атмосфері і сюрпризам, які виникають під час кожної церемонії. Останній випуск серіалу відзначився багатьма важливими моментами, а одним з найбільш яскравих стало рішення Юлії покинути шоу, пояснивши це ностальгією за своєю дитиною.

Спочатку Цимбалюк сприйняв її рішення як спробу тиску, але після того, як він побачив негативні фрази, написані на її сукні, він змінив своє ставлення і зрозумів причину її вчинку. В результаті Юлія залишила шоу, а актор повернувся до решти учасниць у пригніченому настрої, висловивши сумніви щодо щирості їхніх намірів.

На церемонії троянд Тарас прийняв рішення залишити всіх учасниць, що стало рідкісним для шоу кроком. Таким чином, вони отримали ще одну можливість боротися за його серце.

У шоу продовжують брати участь:

Коли та де дивитися онлайн

Наступний випуск 14 сезону «Холостяка» вийде 28 листопада о 19:00 на телеканалі СТБ. Онлайн-перегляд буде доступний на сайті СТБ, на YouTube-каналі проєкту, а також на платформах MEGOGO та Телепортал.

Раніше ми розповідали, чому зйомки першої вечірки «Холостяка» довелось зупинити.