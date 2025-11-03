17 жовтня на екрани вийшов новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк» з Тарасом Цимбалюком. До проєкту після кастингу відібрали 26 дівчат, однак уже після першої вечірки в реаліті продовжили участь лише 16 учасниць. Преса України з посиланням на НВ розповідає, про одну з яскравих учасниць – Ірину Пономаренко, яка запам’яталася глядачам як дівчина у капелюсі.

Біографія та вік

Ірина Пономаренко — 26-річна модель, яка представлена як учасниця 14-го сезону шоу Холостяк 14 з ведучим Тарас Цимбалюк. Народилася вона у місті Донецьк, водночас значну частину життя пов’язує з містом Хмельницький. Свою професійну діяльність Ірина описує як модельну — вона працює з брендами, бере участь у фотосесіях та модних показах. Також вона активно веде свій Інстаграм.

Кар’єра

Кар’єрний шлях Ірини – це поєднання моделювання та саморозвитку. Вона починала з локальних зйомок та участі у модельному бізнесі, а потім розвинулася до робіт із брендами і дефіле. Вона зазначає, що модельна діяльність допомагає їй «‌тримати баланс», «‌бачити прекрасне навколо себе» і вірити у власну внутрішню силу.

Ірина Пономаренко

Особисте життя

Ірина Пономаренко відкрита до стосунків і шукає партнера, з яким можна створити міцну родину на основі справжніх цінностей. Її життєвий девіз — «Жити так, щоб себе поважати». Вона також зазначає, що не має чіткого «ідеалу» чоловіка, але звертає увагу на дрібні ознаки — наприклад, якщо людина доглядає за собою (вона згадує про «зуби» як символ росту).

Участь у «Холостяку 14»

На шоу «Холостяк 14» Ірина з’явилася серед 26 претенденток на серце Тараса Цимбалюка. Вона зазначила, що потрапила на проєкт не випадково, а «за знаком згори». Її поява одразу привернула увагу глядачів завдяки впевненості, спокійному стилю і модельній витримці.

Перша зустріч Ірини з Цимбалюком

Також ми розповідали про іншу учасницю – фітнес-тренерку Ольгу Дзундзу.