17 жовтня на каналі СТБ стартував новий сезон романтичного реаліті «Холостяк». 14-й сезон проєкту «Холостяк» здобув популярність завдяки харизматичним учасницям, які змагаються за серце ведучого Тараса Цимбалюка, показуючи свою рішучість і бажання побудувати серйозні стосунки. Сьогодні Преса України з посиланням на НВ розповість про ще одну учасницю шоу – Ірину Кулешину з Києва.

Біографія

Ірина Кулешина — 30-річна підприємиця, яка народилася в місті Кривий Ріг і зараз проживає в Києві. Вона понад шість років розвиває власний бренд купальників. Ірина завжди прагнула бути незалежною, займатися творчістю та бізнесом. Її компанія займається дизайном моделей, контролем якості та маркетингом.

Кар’єра

Ірина розпочала свій шлях у модній індустрії, де їй завжди подобався стиль і дизайн. Вона створила власний бренд купальників, який тепер має стабільну позицію на ринку. Її участь у телевізійному проекті допомогла підвищити впізнаваність її бренду.

Участь у шоу «Холостяк 14»

Ірина є учасницею 14-го сезону шоу «Холостяк» з Тарасом Цимбалюком. В четвертому випуску вона брала участь у побаченні, під час якого каталася з Тарасом на сапах. Ірина поділилася історією про складне дитинство та зраду з боку колишнього партнера. Вона отримала троянду в тому випуску, тоді як інша учасниця покинула шоу.

Особисте життя

Ірина цінує фінансову незалежність і особисту свободу. Вона пережила важкі стосунки, але тепер шукає партнера, який поділяє її цінності, має почуття гумору та харизму. Вона захоплюється подорожами, стрільбою в тирі та вейкбордом.

Instagram та соцмережі

Ірина активно веде акаунт в Instagram, де ділиться моментами з бізнесу та особистого життя, а також поділяється своїм досвідом участі в шоу.

Ірина Кулешина стала однією з яскравих учасниць 14-го сезону «Холостяка», де вона змогла продемонструвати свою рішучість, незалежність і прагнення до справжнього кохання. Її участь у проєкті допомогла не лише привернути увагу до її бренду, але й знайти нові можливості для особистісного росту. Ірина продовжує розвивати свій бізнес і залишається вперта на шляху до щастя та гармонії в особистому житті.

