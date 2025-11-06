17 жовтня розпочався новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк». Після першої вечірки 16 учасниць продовжили боротьбу за серце Тараса Цимбалюка. Сьогодні Преса України з посиланням на НВ розповідає про учасницю шоу, Дар’ю Рум’янець з Дніпра.

Біографія та кар’єра

Дар’ї Романець 28 років, вона народилася в селі Олександрівка поблизу Дніпра. Дівчина закінчила Дніпровський національний університет, де навчалася на факультеті систем та засобів масової комунікації за напрямком журналістика. Після закінчення університету Дар’я розвивала свої творчі здібності, захоплювалася фотографією та організацією весільних заходів.

Вона є засновницею весільної агенції Persona Wedding у Дніпрі, яка спеціалізується на повному циклі організації весіль: від дизайну і фото до повного організаційного супроводу. Дар’я успішно адаптувала бізнес під час карантину і продовжила його розвиток, попри складнощі.

Дар’я Романець

Особисте життя

Дар’я була заміжня, але розлучались під час повномасштабної війни. Вона публічно декларує бажання створити міцну сім’ю та знайти партнера, з яким поділятиме цінності вірності та взаємопідтримки.

Участь у шоу “Холостяк-14”

Дар’я Романець стала однією з учасниць 14-го сезону шоу «Холостяк», яка одразу привернула увагу глядачів своїм вражаючим образом «Принцеси-Лебідь». Під час першої церемонії троянд Дар’я отримала квітку, що дозволило їй продовжити участь у проєкті. Її активна позиція та харизма зробили її однією з найпомітніших учасниць сезону.

Дар’я з Тарасом

Соціальні мережі

Дар’я активно веде свій Instagram-акаунт, де публікує фотографії зі своїх весільних проєктів, подорожей та особистих моментів. Її профіль також містить мотиваційні пости та натхненні історії з життя.

