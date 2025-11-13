Оксана Шанюк – одна з найяскравіших учасниць романтичного реаліті «Холостяк-14». Вона привернула увагу глядачів поєднанням виразної зовнішності, впевненості в собі та досить прямолінійної манери спілкування. Сьогодні Преса України розповість все, що відомо про дівчину і які скандали пов’язані з нею.

На проєкті Оксана відразу вирізнилася серед інших претенденток на серце головного героя, адже поводиться як людина, яка чітко знає, чого хоче від стосунків і життя загалом. Глядачам її подають як сильну, самодостатню жінку, для якої важливі як особистий розвиток, так і побудова гармонійної родини. Саме тому інтерес до її біографії та минулого помітно зріс уже після перших ефірів.

Оксана Шанюк

Біографія та освіта

Оксані 30 років, вона родом з Києва і нині пов’язує своє життя зі столицею. Вона виросла в родині, де цінували взаємоповагу, підтримку та людяність, що вплинуло на її характер і ставлення до людей. З дитинства дівчина мала схильність до точних наук і водночас цікавилася красою та естетикою, тому вибір на користь медичної та б’юті-сфери став логічним продовженням її зацікавлень.

Освіту Оксана здобувала у сфері косметології та суміжних напрямків, пройшла спеціалізовані курси й тренінги, які дозволили їй працювати з клієнтами на професійному рівні. Такий шлях сформував її як відповідального фахівця, який розуміє ціну довіри пацієнтів.

Оксана Шанюк

Кар’єра та професійний шлях

За фахом Оксана – лікарка-косметологиня. Вона працює з пацієнтами, які прагнуть покращити свій зовнішній вигляд, позбутися недоліків шкіри та відчути більшу впевненість у собі. У професії вона поєднує медичний підхід із відчуттям естетики, підкреслюючи, що для неї важливо не просто «робити процедуру», а допомагати людині комплексно.

Окрему увагу Оксана приділяє психологічному комфорту клієнтів, адже для багатьох візит до косметолога пов’язаний із внутрішніми комплексами. У соцмережах вона показує фрагменти своєї роботи, ділиться порадами догляду за шкірою та демонструє результати процедур, формуючи образ сучасної професіоналки, яка розвивається разом із індустрією.

Оксана Шанюк

Особисте життя та характер

У своїх інтерв’ю та анкетах для шоу Оксана наголошує, що мріє про міцну родину й надійного партнера. Вона цінує чесність, почуття гумору, внутрішню силу й відповідальність у чоловіках, а також вважає, що в стосунках важлива рівність і взаємоповага. За характером Оксана емоційна, але водночас прагматична: уміє відстоювати власну позицію, не боїться говорити про свої почуття й ставити незручні запитання.

Захоплюється спортом, зокрема боксом, а також любить активний відпочинок і верхову їзду. Такий стиль життя підкреслює її прагнення залишатися в формі й не зупинятися на досягнутому ні в особистому, ні в професійному плані.

Участь у шоу «Холостяк-14»

На чотирнадцятому сезоні проєкту «Холостяк» Оксана з’явилася як одна з претенденток на серце головного героя, відомого українського актора. У проєкті вона постає як жінка, яка прийшла не лише за романтикою, а й за можливістю будувати серйозні стосунки.

Глядачі відзначають, що Оксана часто опиняється в центрі уваги як під час побачень, так і у спілкуванні з іншими учасницями. Її участь супроводжується емоційними діалогами, яскравими реакціями та бажанням показати свою справжню сутність, а не лише «картинку» для камери.

Оксана Шанюк з Тарасом Цимбалюком

Скандал на шоу «Холостяк-14»

Участь Оксани Шанюк у проєкті супроводжувалася кількома гучними резонансами, які викликали бурхливі дискусії у соцмережах та серед глядачів. Одним із найбільших скандалів стали чутки про те, що дівчина могла прийти на шоу, вже перебуваючи у стосунках. У мережі ширилися твердження, що нібито в її Instagram-історіях або на сторінках близького оточення з’являлися натяки на роман з певним чоловіком, який називав її «моєю». Через це почали говорити, що участь у «Холостяку» могла бути для неї не стільки шансом знайти стосунки, скільки способом збільшити публічність і набрати підписників.

Другий гучний епізод трапився вже під час зйомок. Оксана звинуватила іншу учасницю — Софію — у непростому минулому, заявивши, що та начебто мала стосунки з одруженим чоловіком під час вагітності його дружини. Таке твердження викликало великий скандал: Софія емоційно відреагувала, назвала це наклепом і врешті покинула проєкт, не бажаючи залишатися в атмосфері тиску та образ. Цей момент став одним із найобговорюваніших у сезоні, а глядачі розділилися: одні вважали, що Оксана мала підстави щось подібне озвучувати, інші — що вона створила конфлікт без достатніх доказів.

Після цього інциденту навколо Оксани посилився медійний інтерес: її дії почали аналізувати детальніше, а будь-які жести, реакції та коментарі стали предметом активного обговорення. Деякі учасниці проєкту висловлювали думку, що Оксана, можливо, поводиться надто різко й прямолінійно, що не завжди позитивно впливає на атмосферу в колективі.

Instagram

Оксана активно веде свій Instagram-профіль, де позиціонує себе як лікарку-косметологиню та сучасну українську жінку, що поєднує красу, силу характеру й професійність. На її сторінці переважають стильні світлини зі зйомок, робочі моменти, фото з пацієнтами, образи дня та кадри зі спортивних занять.

У профілі вона часто ділиться думками про стосунки, самооцінку, впевненість і особисті цінності. Після виходу випусків «Холостяка» вона публікує фото з отриманням троянд, емоційні коментарі про переживання на проєкті та реакції на увагу глядачів. Її підписники активно обговорюють кожен пост, залишають підтримуючі коментарі або ставлять запитання про внутрішню кухню шоу.

Після появи скандалів увага до її профілю різко зросла: кількість підписників збільшилася, а кожна публікація стала збирати більше взаємодій. У сторіз вона демонструє своє повсякденне життя, тренування, подорожі, роботу в косметології та інколи тонко натякає на свій емоційний стан після ефірів.

