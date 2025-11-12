Анастасія Половинкіна — одна з учасниць 14-го сезону популярного романтичного шоу «Холостяк», головний героєм якого є актор Тарас Цимбалюк. Вона народилася в Києві і їй 30 років. Анастасія працює менеджером у сфері оборонної промисловості, займаючись розвитком військових технологій та амуніції. Вона також активно просуває українських виробників на міжнародному ринку.

Кар’єра та цікаві факти

Професійна діяльність Анастасії пов’язана з мілтек-сферою, де вона працює в «Агенції регіонального розвитку Київської області», займаючись розробкою та просуванням військової техніки. Вона має амбіції масштабувати ком’юніті українських виробників в оборонному секторі.

Окрім того, Анастасія має цікаву й неординарну історію життя. Відомо, що вона провела 10 днів у чужій країні за ґратами через порушення місцевих законів. А кілька днів до кастингу на шоу, гуляючи з собакою, вибила чотири зуби, що також стало темою для обговорень серед фанатів.

Участь у шоу «Холостяк-14»

Анастасія вирішила взяти участь у шоу «Холостяк-14», де головним героєм є Тарас Цимбалюк. Вона одразу привернула увагу глядачів своєю харизмою та рішучістю. У третьому випуску шоу Анастасія отримала троянду від Тараса і продовжила боротьбу за його серце. Вона заявила, що для неї участь у шоу — це авантюра, яку вона дуже любить, і що з її приходом спокійні дні Тараса завершуються назавжди.

Побачення з Тарасом Цимбалюком

Анастасія мала кілька особливих моментів на шоу, зокрема, романтичне побачення з Тарасом Цимбалюком. Це було одне з тих побачень, яке запам’яталося глядачам своєю емоційною атмосферою та відвертістю між учасниками. На побаченні Тарас і Анастасія поділилися своїми думками, і це дало Анастасії шанс ще більше привернути увагу до себе і розкрити свої почуття до головного героя шоу. Їхня зустріч була сповнена компліментів та взаємних симпатій, що змусило багатьох шанувальників шоу активно слідкувати за подальшим розвитком їхніх стосунків.

Особисте життя та Інстаграм

Анастасія активно веде свої акаунти в соціальних мережах, зокрема в Instagram, де публікує фото з особистого життя та робочих моментів. Вона любить подорожувати, ділиться фотографіями з різних країн і захопленням до активного способу життя. Її профіль демонструє яскраву особистість, яка поєднує бізнес, кар’єру та бажання жити на повну.

Анастасія Половинкіна — це не тільки молода і красива жінка, але й успішний професіонал у сфері мілтек. Її участь у шоу «Холостяк-14» привертає увагу не тільки через зовнішність, але й через її активність та життєвий досвід. Вона поєднує рішучість, амбіційність і готовність до нових пригод, що робить її цікавою учасницею проєкту.

