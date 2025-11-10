Чотирнадцятий сезон легендарного реаліті «Холостяк» обіцяє бути найемоційнішим — цього разу в боротьбу за серце головного героя вступили жінки з різних міст і професій, кожна з яких має власну історію та характер. Сьогодні Преса України з посиланням на НВ розповідає про одну із учасниць шоу – Валерію Жуковську.

Біографія

Валерії Жуковській 28 років. Вона народилася у Миколаєві й із ранніх років обрала шлях спорту. У 12 років вона почала займатися виїздкою — технічно складною та водночас артистичною дисципліною кінного спорту. Згодом Валерія вийшла на національний і міжнародний рівень, провела близько шести років у складі збірної України та здобула звання майстрині спорту України. Про дитинство та освіту публічної інформації небагато, однак спортивні досягнення сформували її характер, дисципліну й уміння працювати на результат.

Валерія Жуковська

Професійний шлях у кінному спорті

Поза змагальною кар’єрою Валерія працює тренеркою й експерткою з підбору та продажу спортивних коней. Повномасштабна війна змусила її евакуювати коней до Німеччини, але в планах — повернення та розвиток кінної галузі в Україні. Як фахівчиня, вона поєднує роботу з вершниками, менеджмент стайні та консультації щодо підготовки коней до стартів, тож її професійний профіль охоплює і спорт, і бізнесову складову індустрії.

Участь у «Холостяку 14»

У сезоні з Тарасом Цимбалюком Валерія одразу привернула увагу глядачів і стала однією з перших учасниць, що отримали індивідуальне побачення. На проєкт вона прийшла не лише по романтику, а щоб знайти партнера зі спільними цінностями — щирістю, відкритістю та амбіцією. Її спортивна підготовка й уміння тримати удар допомагають проходити виклики реаліті впевнено та без втрати самоідентичності.

Валерія Жуковська з Цимбалюком

Перше побачення з Цимбалюком

Їхній перший індивідуальний зустріч відбувся на іподромі — у «природному середовищі» Валерії. Вона запросила Тараса до тренування з верхової їзди, показала основи виїздки й дозволила відчути ритм взаємодії з конем. Такий формат швидко зняв «глянцевість» телевізійної ситуації: замість ресторанної розмови — спільна дія, довіра й координація. На відкритому повітрі пара легше перейшла до відвертої розмови, а Валерія розкрилася як спортсменка і як чутлива людина, що цінує повагу та підтримку.

Валерія Жуковська з Цимбалюком

Особисте життя та плани

В ідеальному партнері Валерія шукає надійність, харизму й амбіційність. Серед довгострокових цілей — представити Україну на Олімпійських іграх і розвивати кінний спорт удома. Вона активно веде Instagram під ніком @zhukovska.valerie, де ділиться моментами зі змагань, тренувань і кадрами з реаліті — таким чином поєднує професію, особисті історії та публічну комунікацію з аудиторією.

Валерія Жуковська

Перш за все Валерія — про дисципліну та повагу до праці; по-друге — про чесність і взаємну підтримку в парі; по-третє — про амбіцію та розвиток, що не суперечать ніжності й емпатії. Саме ця комбінація спортивної витримки та зрілого бачення стосунків і робить її однією з найцікавіших учасниць сезону.

Також ми розповідали про Яну Андрієнко, вчительку алгебри та геометрії, яка прийшла на шоу «Холостяк».