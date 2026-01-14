У ніч на 13–14 січня 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) провели обшуки в центральному офісі політичної партії «Батьківщина» в Києві. За даними джерел, ці дії тривали всю ніч і завершилися вранці. Під час обшуків правоохоронці вилучили робочі телефони, документи та інші речі, про що повідомила очільниця партії Юлія Тимошенко у соціальних мережах, передає Преса України.

Юлія Тимошенко підтвердила факт обшуків, але відкинула всі звинувачення, назвавши дії НАБУ «політичним замовленням» та «PR‑ходом», і заявила, що під час слідчих дій «не було офіційних документів».

Чому НАБУ і САП почали обшук і розслідування

Згідно з повідомленнями НАБУ та САП, офіційна причина обшуків — розслідування пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам України з метою впливу на голосування у Верховній Раді. Йдеться про ситуацію, коли голова однієї з депутатських фракцій нібито пропонував хабарі депутатам з інших фракцій за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів. Такі дії кваліфікуються як пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі — ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Цю інформацію підтвердили як у самому НАБУ, так і в кількох незалежних українських виданнях, а також народний депутат Олексій Гончаренко, який повідомив, що йдеться саме про Юлію Тимошенко, очільницю фракції «Батьківщина».

Підозра Юлії Тимошенко

Уранці 14 січня 2026 року стало відомо, що Юлії Тимошенко офіційно вручили повідомлення про підозру у рамках цього кримінального провадження. Повідомлення про підозру їй вручили слідчі НАБУ та САП, а сама інформація була підтверджена джерелами в правоохоронних органах.

Слідчі вважають, що мова йде про схему пропозиції неправомірної вигоди декільком народним депутатам за лояльну поведінку під час голосувань у парламенті, а не про одноразову домовленість, а про регулярний механізм такої співпраці.

Реакція Тимошенко

Юлія Тимошенко публічно відкинула всі звинувачення, назвавши дії НАБУ незаконними і таким, що «не має жодного стосунку до закону та правосуддя». Вона заявила, що обшуки були «штурмом» з озброєними особами, які не пред’явили належних документів, і пов’язала це з можливою політичною боротьбою на тлі майбутніх виборів.

В офіційному коментарі НАБУ не уточнили ім’я підозрюваної особи, але джерела медіа однозначно пов’язують справу з лідеркою «Батьківщини».

Ця ситуація стала однією з найрезонансніших антикорупційних операцій останнього часу в Україні, оскільки вперше високопосадовця парламентської фракції викликають під підозрою у масштабній справі про підкуп депутатів, що може мати значні політичні наслідки напередодні чергових виборів.

Правоохоронні органи обіцяють надати додаткові роз’яснення та деталі щодо справи пізніше, а представники «Батьківщини» вже назвали дії НАБУ політично мотивованими.

