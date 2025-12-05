Антикорупційні органи України спільно з Службою безпеки України викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка Анна Скороход. Її підозрюють у вимаганні хабаря. Про це повідомляє Преса України, посилаючись на заяву Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Викриття злочинної групи

Як повідомляється, НАБУ та САП разом з СБУ провели операцію, в результаті якої було викрито групу, яку очолювала народна депутатка України. Йдеться саме про Анну Скороход, яка є представницею депутатської групи “За майбутнє”. Вона підозрюється в вимаганні 250 тисяч доларів від підприємця.

На даний момент тривають першочергові слідчі дії, і НАБУ обіцяє найближчим часом оприлюднити більше деталей розслідування.

Хто така Анна Скороход

Анна Костянтинівна Скороход — українська політична діячка, народна депутатка України 9-го скликання. Народилася 14 січня 1990 року в місті Вишгород, Київська область. Пізніше вона увійшла до депутатської групи “За майбутнє”. До своєї депутатської діяльності Скороход працювала юристкою в міській раді та різних комерційних структурах, а також обіймала посаду заступниці директора з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті. Перед обранням до парламенту працювала в ТОВ “Будівельний комбінат “Прогрес”.

Депутатська діяльність та конфлікти

У 2019 році Анна Скороход стала народною депутаткою, пройшовши за списками партії “Слуга народу”. Спочатку вона увійшла до Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, а пізніше заявила про тиск і політичне переслідування з боку фракції. У листопаді 2019 року її виключили з фракції “Слуга народу”, після того як вона публічно заявила, що арешт її чоловіка був пов’язаний із її голосуванням проти позиції фракції щодо анбандлінгу “Нафтогазу” та земельної реформи.

Освіта та кар’єра

Скороход навчалася в Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю “Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм”. Пізніше вона також закінчила Національну академію внутрішніх справ України, де отримала спеціальність “Правознавство”.

Політичні скандали та публічні заяви

Протягом своєї політичної кар’єри Скороход неодноразово ставала фігурою в скандалах. Вона звинувачувала ряд політиків і навіть військових у корупції та лобізмі інтересів олігархічних груп. Також вона підтримала звернення до Нобелівського комітету про висунення Дональда Трампа на премію миру в 2025 році.

Крім того, в жовтні 2025 року Анна Скороход звинуватила 30-й корпус морської піхоти ЗСУ в призначенні родичів генералів на ключові посади, що, за її словами, призводить до значних втрат серед військових. Командування корпусу заперечило її заяви та пригрозило судовими позовами за поширення недостовірної інформації.

Подальший розвиток подій

Зараз Анна Скороход знаходиться під слідством, і її діяльність, а також звинувачення, спричиняють великий резонанс у політичному середовищі України. Оскільки йдеться про корупційні схеми, які можуть мати серйозні наслідки для державної політики, громадськість уважно стежить за розвитком цього розслідування.

Раніше ми розповідали, за що Зеленський звільнив Єрмака.