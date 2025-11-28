Президент України Володимир Зеленський оголосив, що голова його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. За словами президента, рішення ухвалене для «перезавантаження» Офісу Президента та уникнення чуток і спекуляцій на фоні переговорів зі США щодо миру. Про це повідомляє Преса України з посиланням на УП.

Що передувало відставці

Уранці 28 листопада правоохоронці провели обшуки у квартирі Єрмака. Слідчі дії санкціоновані судом, сам Єрмак заявив про повну співпрацю зі слідством. Обшуки пов’язані зі справою щодо можливої корупції в енергетичній сфері на суму близько $100 млн.

Раніше в медіа з’явилися публікації про скандальні записи, які посилили суспільний тиск на керівника Офісу Президента. Депутати від фракції «Слуга народу» активно вимагали кадрових змін.

Після обшуків та заяви про відставку понад 70% українців підтримують звільнення Єрмака. Водночас міжнародні партнери стежать за перебігом розслідування, зокрема Єврокомісія.

Коротко про Андрія Єрмака

Андрій Борисович Єрмак — український політик, юрист і колишній кінопродюсер. Народився 21 листопада 1971 року у Києві.

Освіта: закінчив Інститут міжнародних відносин Київський національний університет імені Тараса Шевченка, має професійну кваліфікацію юриста.

До політики займався юридичною практикою, зокрема в сфері інтелектуальної власності, а також працював у медіабізнесі — був продюсером, заснував медіагрупу, що випускала фільми та телепроєкти.

Політичну кар’єру розпочав 2019-го — спершу як помічник президента, а з 11 лютого 2020 року очолив Офіс Президента України.

Під час повномасштабної війни Єрмак відігравав ключову роль: брав участь у перемовинах щодо обміну полоненими, захисту гуманітарних ініціатив, міжнародному співробітництві та санкційному тиску на Росію.

За роки на посаді він здобув репутацію однієї з найвпливовіших фігур в українській владі — і неодноразово ставав об’єктом як критики, так і похвали.

