Скандал США та Німеччини: причина — танки для України

Міністр оборони США та найближчий радник канцлера Німеччини посварились. Підставою для сварки між чиновниками стала передача танків Україні.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

НАТО та їхні союзники Німеччини не в захваті від позиції німецької держави. Німеччина відмовилась зараз давати обіцянку про передачу танків моделі Leopard Збройним Силам України, на це особливо жорстко відреагували Сполучені Штати Америки.

Ллойд Остін, міністр оборони США розійшовся із близькою довіреною особою канцлера Німеччини та провів з ним “напруженний” діалог.

Також з боку Сполучених Штатів була критика дій Німеччини, яку надав радник з нацбезпеки президента США, коли він розмовляв по телефону із радником німецького канцлера.

Сполучені Штати Америки допомогли Україні коли ЗСУ відвідали цю країну для тренувань Patriot.