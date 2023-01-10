ЗСУ їдуть до США: тренування з використання Patriot

Збройні Сили України скоро розпочнуть навчання з військовою технікою, яку надали Сполучені Штати Америки. Наступного тижня ЗСУ розпочнут тренування з використання Patriot.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на CNN.

Patriot — протиракетна система оборони, яку Україні надали США після першого з початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію української держави виїзду президента України за кордон.

Наступного тижня українські військові розпочинають навчання щоб навчитись користуватись новою зброєю, яку надала країна-партнер.

Навчальним полігоном буде Форт-Сілл, який знаходиться на території штату Оклахома. Військові сили Сполучених Штатів проводять там і власні навчання, що дає гарантію ефективного навчання Збройних Сил України у експлуатації ППО Patriot.

Нагадуємо, раніше Джо Байден говорив про ППО для України.