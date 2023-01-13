Двохмільйонна армія: що запланувало кирівництво Кремля

Верхівка Російської Федерації має наміри створення величезної армії, яка буде налічувати два мільйони особового складу. Головне Управління Розвідки доповідає про це.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук ГУР міністерства оборони України.

Розвідка України доповідає, що перша хвиля мобілізації що проходила на території російської держави поповнив ряди армії РФ на 300 мільйонів особового складу. Новобранців швидко навчили та відправили в Україну. Розвідка не виключає шанс того, що зовсім скоро почнеться друга хвиля мобілізації, вже на 500 мільйонів особового складу Збройних Сил Російської Федерації.

Наразі вносяться зміни до законодавства Російської Федерації, які надалі стануть опорою для проведення нової хвилі мобілізації, яка знов поповнить ряди російських військових.

Розвідка підкреслила, що така тенденція може вказувати на плани Кремля щодо створення двохмільйонної армії росіян.

Нагадуємо, раніше верхівка Кремля вирішила влаштувати нову хвилю мобілізації в Російській Федерації.