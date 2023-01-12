Нова хвиля мобілізації: генштаб повідомляє, що будуть мобілізовані мешканці окупованого Алчевську

Втрати Збройних Сил Російської Федерації змусили верхівку країни-агресора створити нову хвилю мобілізації. Вона розпочалась у тимчасово окупованому місті Алчевськ, яке знаходиться у Луганській області.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук генштаба Збройних Сил України.

Країна-агресор не збирається припиняти наступ на територію України, ігноруючи втрати своїх військових. Верхівка Кремля намагається компенсувати втрати в рядах Збройних Сил Російської Федерації новими хвилями мобілізації. Алчевськ потрапив у список міст, де буде проводитись нова хвиля відправки на поле бою.

Можливо, саме це місто було обрано також щоб знизити бойовий дух Збройних Сил України, щоб українським військовим було складніше боротись проти своїх співгромадян. Мобілізація у Алчевську розпочалась 9 січня 2023 року.

Нагадуємо, Збройні Сили України будуть проводити тренування у США.