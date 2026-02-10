Close Menu
Вівторок, 10 Лютого

Коли не буде світла на Львівщині 10 лютого: актуальний графік

У вівторок, 10 лютого, на Львівщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки ракетно-дронових атак. Пояснюємо, де швидко перевірити свою чергу.
Дяченко Олена

У вівторок, 10 лютого, на території Львівської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про запровадження обмежень повідомляє Преса України з посиланням на Львівобленерго. Такі заходи застосовують для стабілізації роботи енергосистеми та рівномірного розподілу навантаження. Мешканців і підприємства просять завчасно врахувати можливі перерви в електропостачанні під час планування справ. Актуальна інформація може змінюватися протягом дня, тому важливо перевіряти оновлення.

Графіки відключення світла на Львівщині на 10 лютого

Коли не буде світла на Львівщині 10 лютого: актуальний графік

Причиною введення погодинних обмежень називають наслідки російських ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Пошкодження енергооб’єктів ускладнюють стабільну подачу електроенергії в регіонах і потребують застосування тимчасових режимів економії.

Енергетики зазначають, що графіки дозволяють уникати аварійних відключень і підтримувати керованість мережі. У таких умовах споживачам радять раціонально використовувати електроприлади, особливо у пікові години. Це допомагає зменшити навантаження та швидше відновлювати нормальний режим роботи системи.

Перевірити свою чергу відключень можна тут:

  • на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла?»;
  • у чат-боті «Львівобленерго» у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті «Львівобленерго» у Telegram (для побутових споживачів);
  • у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Viber (для юридичних споживачів);
  • у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Telegram (для юридичних споживачів).

