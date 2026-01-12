В Україні вперше офіційно запрацював пілотний мобільний зв’язок п’ятого покоління (5G) — технологія, що забезпечує значно вищу швидкість передачі даних та більшу пропускну здатність мережі, ніж існуючий 4G. Про це пише Преса України з посиланням на допис Михайла Федорова в Telegram.

Запуск пілотного 5G‑мережі відбувається в історичному центрі Львова у співпраці між провідним українським оператором «Київстар» та Міністерством цифрової трансформації України. Проєкт передбачає оцінювання роботи мережі у реальних міських умовах, включаючи перевірку швидкості передачі даних та стабільності сигналу.

Як 5G працює у Львові

У Львові встановлено приблизно 20 базових станцій 5G, які функціонують у тестовому режимі. Це дозволяє мешканцям і відвідувачам міста отримати доступ до першого в Україні 5G‑зв’язку в локальних зонах. За даними представників Мінцифри, нова технологія може забезпечувати передачу даних зі швидкостями значно вищими за 4G, а в деяких попередніх тестах мережа показувала пікові швидкості понад 2,4 Гбіт/с.

Навіщо впроваджують 5G

Технологія 5G — це п’яте покоління мобільного зв’язку, яке значно перевищує поточні можливості 4G (LTE). Вона дозволяє досягати більшої швидкості завантаження та передачі даних, зменшити затримки у мережі й підтримувати одночасне підключення великої кількості пристроїв. Такі можливості є важливими для розвитку інтернет‑речей (IoT), дистанційної роботизації, підключених автомобілів, медіапослуг високої чіткості та інших цифрових сервісів.

Що чекає далі

Пілот 5G у Львові має стати першою ланкою більш масштабного впровадження цієї технології в Україні. За планами оператора та Мінцифри, після завершення етапу тестування 5G буде поступово розширюватися на інші міста, зокрема Бородянку на Київщині та Харків. У перспективі передбачено також подальші кроки щодо запуску 5G у таких великих містах, як Київ і Одеса, але повноцінне національне розгортання заплановане після завершення повномасштабної війни.

Як підключитися до пілотного 5G у Львові?

Щоб підключитися до мережі 5G, дотримуйтесь кількох простих кроків:

Перебувайте в зоні покриття — для використання 5G вам потрібно знаходитися в місці, де є доступ до нової мережі. Мати смартфон із підтримкою 5G — переконайтеся, що ваш пристрій підтримує технологію 5G. На сьогоднішній день деякі моделі популярних брендів, таких як Samsung, Apple, Xiaomi та інші, мають можливість підключення до 5G‑мереж. Мати USIM карту — для підключення вам потрібна USIM, яка використовується також для 4G, тому якщо ваша SIM-картка підтримує 4G, вона також працюватиме для 5G.

Ці прості кроки дозволять вам насолоджуватись усіма перевагами нового покоління мобільного інтернету.

Щоб підключитися до 5G, достатньо увімкнути мобільні дані на своєму смартфоні. Якщо ваш пристрій підтримує 5G, він автоматично підключиться до нової мережі. Для використання 5G потрібно також мати підключення до оператора, який надає послугу (наприклад, Київстар). Не забудьте перевірити, чи ваша тарифна лінія підтримує використання 5G, оскільки для деяких тарифів можуть бути необхідні додаткові налаштування.

