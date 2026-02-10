10 лютого на Івано-Франківщині протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання пов’язані з необхідністю збалансування енергосистеми та діятимуть для побутових і комерційних споживачів області. Про запровадження відключень повідомляє Преса України з посиланням на офіційний Telegram-канал «Прикарпаттяобленерго».

Згідно з оприлюдненою інформацією, електроенергію вимикатимуть у різні часові проміжки залежно від черги споживача. Графіки розподілені таким чином, щоб зменшити навантаження на енергомережу та уникнути аварійних ситуацій. Мешканцям регіону рекомендують заздалегідь планувати використання електроприладів та заряджати необхідні пристрої з урахуванням можливих перерв у подачі світла.

Графіки відключення світла на Івано-Франківщині на 10 лютого

Дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса, споживачі можуть кількома способами. Для цього компанія пропонує скористатися як онлайн-ресурсами, так і зручними цифровими сервісами, що регулярно оновлюються та містять актуальну інформацію.

Зокрема, свою чергу відключень можна перевірити такими способами:

на головній сторінці офіційного сайту «Прикарпаттяобленерго» у розділі «Графіки аварійних вимкнень»;

через Viber-бот енергокомпанії;

за посиланням, опублікованим у повідомленнях підприємства.

У «Прикарпаттяобленерго» наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому споживачам радять регулярно стежити за оновленнями та офіційними повідомленнями.

