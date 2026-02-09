Оформлення державної субсидії через Дію — це цифровий спосіб отримати фінансову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг без черг і паперових документів. Станом на 2026 рік подати таку заяву можна за 10–20 хвилин завдяки спрощеному процесу та автоматичному підтягуванню даних із держреєстрів.

Субсидія — це державна допомога сім’ям та окремим особам, дохід яких не дозволяє повністю оплачувати комунальні послуги. В Україні ця допомога розраховується з урахуванням середнього доходу домогосподарства, кількості мешканців і тарифів на комунальні послуги.

Преса України ділиться покроковою інструкцією оформлення субсидії через портал Дія.

Підготовка до подання

Перед початком переконайтеся, що у вас є:

чинний паспорт громадянина України або ID-картка;

або ID-картка; ідентифікаційний код (ІПН) ;

; доступ до порталу Дія (через комп’ютер або мобільний застосунок);

(через комп’ютер або мобільний застосунок); електронний підпис (ЕЦП) чи авторизація через BankID.

Як правило, система автоматично підтягне багато даних (особисті дані, адресу, інформацію про документи), що значно скорочує час заповнення заяви.

Авторизація в Дії

Щоб подати заяву на субсидію:

Перейдіть на офіційний вебпортал або відкрийте мобільний додаток Дія. Увійдіть у свій особистий кабінет через BankID або електронний підпис. Перевірте у профілі свої особисті дані — якщо вони некоректні, виправте їх перед подачею.

Авторизація гарантує, що ваша заява пов’язана з вашою електронною ідентичністю, а підпис забезпечує юридичну силу документу.

Вибір послуги «заява на субсидію»

Після авторизації:

У меню перейдіть до розділу «Послуги». Оберіть категорію «Пенсії, пільги та допомога». Знайдіть та відкрийте «Заява на призначення житлової субсидії».

Після вибору послуги відкриється форма заяви, яку потрібно заповнити онлайн.

Заповнення заяви про субсидію

У формі заяви в Дії вам потрібно:

вказати адресу житла , де плануєте отримувати субсидію;

, де плануєте отримувати субсидію; підтвердити інформацію про кількість мешканців домогосподарства ;

; вказати банкiвський рахунок (IBAN) для перерахування коштів;

для перерахування коштів; заповнити відомості про дохід домогосподарства та інші запитувані дані.

Система автоматично підтягне частину інформації, але деякі поля доведеться заповнити вручну. Це може зайняти кілька хвилин, особливо якщо ви вказуєте дані про інших членів сім’ї.

Підписання та надсилання

Після заповнення заяви:

Перевірте всі введені дані на відсутність помилок. Підпишіть заяву ЕЦП або через Diia.Signature — це необхідно, щоб документ вважався офіційним. Натисніть кнопку «Надіслати».

Після надсилання ви побачите підтвердження та унікальний номер заяви, за яким можна відслідковувати статус. Це також зберігається в вашому кабінеті.

Відстеження статусу рішення

Після надсилання:

період розгляду заяви може займати до 20 робочих днів ;

; перевірити статус можна безпосередньо в Дії ;

; рішення про призначення субсидії надійде у ваш кабінет разом із датою першого виплатного періоду.

Якщо потрібні додаткові документи або виправлення даних, ви також отримаєте відповідне повідомлення.

Найчастіші питання при оформленні

Серед найпоширеніших моментів:

спрощена заява . Новий механізм дозволяє подати заяву, заповнивши лише базові поля , що займає близько 10 хвилин .

. Новий механізм дозволяє подати заяву, заповнивши , що займає близько . дані підтягнуті автоматично . Завдяки обміну даними між держреєстрами, система Дія зменшує необхідність вручну вводити багато інформації.

. Завдяки обміну даними між держреєстрами, система Дія зменшує необхідність вручну вводити багато інформації. внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати заяву онлайн або через Пенсійний фонд.

Цей цифровий підхід дозволяє мінімізувати паперову тяганину та фізичні візити до органів соцзахисту, зберігаючи час та нерви заявника.

Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо вимог до доходів або прав на субсидію, рекомендуємо перевірити офіційні ресурси Міністерства соціальної політики або Пенсійного фонду України.

