Автоцивілка (ОСЦПВ) — обов’язковий поліс для власників авто в Україні, і в 2026 році його реально оформити повністю онлайн, а потім мати підтвердження в застосунку «Дія». Головна ідея проста: ви купуєте електронний поліс у страховика або на страховому сервісі, а «Дія» підтягує його автоматично з бази. Це економить час і прибирає ризик помилок під час ручного заповнення, якщо ви ділитеся документами через «Дію» там, де така інтеграція підтримується. Про це розповідає Преса України з посиланням на newsoboz.org.

Водночас важливо розуміти різницю між «оформити в Дії» та «побачити в Дії»: застосунок не завжди продає поліс напряму, але допомагає швидко передати дані й зручно відобразити чинний договір. Одна хвилина уважності під час оформлення може зекономити вам години розмов зі страховою у разі помилки в даних.

Що потрібно підготувати перед оформленням

Щоб оформлення пройшло без зайвих зупинок, підготуйте базові дані про водія та автомобіль ще до відкриття сервісу страхування. Зазвичай вам знадобляться паспортні дані, ІПН (РНОКПП), контактний номер телефону та email, а також дані авто: держномер, VIN і параметри з техпаспорта.

Якщо ви — не власник автомобіля, майте на увазі, що відображення автоцивілки в «Дії» може бути обмеженим, адже страховка підтягується у прив’язці до власника та записів у реєстрах. Також заздалегідь перевірте, чи у вас актуальна версія «Дії» та чи підтягується електронний техпаспорт — саме в його меню зазвичай і з’являється страховий поліс. Найчастіша причина «поліса немає в Дії» — не проблема зі страховкою, а відсутність потрібного запису в базі або невірні дані в договорі.

Як оформити автоцивілку онлайн

Практичний сценарій виглядає так: ви обираєте страховика або страховий сервіс, де можна швидко заповнити анкету, а дані підтягнути через «Дію». Держава окремо повідомляла, що «Дією» можна користуватися в низці страхових сервісів, щоб автоматично підтягувати паспортні дані й не вводити їх вручну, і серед доступних продуктів там прямо згадується автоцивілка.

Після вибору пропозиції ви перевіряєте дані, обираєте дату початку дії поліса та оплачуєте онлайн — зазвичай карткою. Дуже важливо на цьому кроці не «проклацати» VIN, держномер і ПІБ, бо будь-яка помилка перетвориться на головний біль у разі перевірки поліса або ДТП. Краще витратити 30 секунд на звірку символів, ніж потім доводити, що «це просто помилка в одній літері».

Як знайти автоцивілку в «Дії» після покупки

Після оформлення електронного поліса він має підтягнутися в «Дію» автоматично, якщо інформація про договір є в центральній базі МТСБУ. Окрема «картка поліса» зазвичай не створюється: страховка доступна в меню картки техпаспорта, і це нормальна логіка відображення в застосунку.

Якщо поліс не з’явився одразу, дайте системі трохи часу на оновлення записів та переконайтеся, що ви авторизовані в «Дії» тим самим способом, яким підтягнуті документи на авто. Якщо ви купували поліс на іншу особу або авто оформлене не на вас, відображення може не спрацювати так, як ви очікуєте, навіть якщо сам договір чинний . Коли все зроблено правильно, «Дія» стає вашим швидким доказом на дорозі — без паперів і пошуку файлів у телефоні.

Швидка самоперевірка: чи справді поліс чинний

Навіть якщо поліс відобразився, корисно вміти перевіряти його чинність у базі — особливо перед поїздкою або якщо ви купували страховку на новому сервісі. На сайті МТСБУ є перевірка чинності поліса за держномером, номером поліса або VIN-кодом, і там можна побачити статус на обрану дату.

Це також допомагає, якщо «Дія» тимчасово не показує документ: ви одразу розумієте, проблема у відображенні чи в тому, що запису в базі немає. Перед тим як переходити до підтримки, зробіть прості дії нижче — вони вирішують більшість ситуацій без дзвінків і листування:

Оновіть застосунок «Дія» та перезайдіть у профіль (вийти/увійти).

Перевірте, чи відображається в «Дії» техпаспорт саме на той автомобіль.

Звірте дані в полісі: держномер, VIN, ПІБ, дата початку дії.

Перевірте чинність у базі МТСБУ за держномером/VIN/номером поліса .

Якщо запису в базі немає, зверніться до страховика з проханням коректно передати договір у МТСБУ .

Типові сценарії та що робити в кожному випадку

Ситуація Найімовірніша причина Що зробити за 2–5 хвилин Поліс не з’явився в «Дії» Дані ще не підтягнулися з бази Перезайти в «Дію», перевірити пізніше, звірити наявність техпаспорта Поліс не знаходиться в МТСБУ Страховик не передав/помилка в даних Перевірити за VIN/держномером, звернутися до страховика для корекції У полісі помилка в номері або VIN Людський фактор при заповненні Попросити страховика внести зміни, повторно перевірити в МТСБУ Ви не власник авто Обмеження відображення в застосунку Мати електронний поліс від страховика + перевірка в базі МТСБУ

Якщо поліс не з’явився в «Дії», не варто панікувати: спочатку перевірте чинність у МТСБУ, а вже потім звертайтеся до страховика для корекції або повторної передачі договору. У повсякденному користуванні достатньо мати в телефоні «Дію» та знати, де саме в техпаспорті відкривається страховий документ. Коли ви контролюєте і покупку, і перевірку, автоцивілка перестає бути формальністю та реально працює як ваш захист на дорозі.

