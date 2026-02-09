Close Menu
Відключення електроенергії на Львівщині 9 лютого: графік на день

У понеділок 9 лютого на Львівщині діятимуть погодинні відключення електроенергії через наслідки ракетно-дронових атак. Дізнайтесь, де швидко перевірити свою чергу.
Дяченко Олена  Регионы
У понеділок, 9 лютого, на території Львівської області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Жителів регіону закликають заздалегідь перевірити свою чергу та підготуватися до можливих перерв у електропостачанні. Оновлення щодо графіків рекомендують відстежувати лише через офіційні канали.

Про застосування погодинних графіків повідомляє Преса України з посиланням на «Львівобленерго». У компанії зазначили, що обмеження вводяться з технічних причин, пов’язаних зі станом енергетичної інфраструктури. Через пошкодження елементів системи енергетики інколи виникає потреба збалансувати навантаження, щоб уникнути аварійних ситуацій. Саме тому частина споживачів тимчасово залишатиметься без світла за погодинними графіками.

Графік відключення світла на Львівщині на 9 лютого

Відключення електроенергії на Львівщині 9 лютого: графік на день

Щоб швидко дізнатися свою чергу відключень та перевірити актуальний стан електропостачання, споживачам радять користуватися офіційними сервісами:

  • На сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла?»
  • У чат-боті «Львівобленерго» у Viber (для побутових споживачів)
  • У чат-боті «Львівобленерго» у Telegram (для побутових споживачів)
  • У чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Viber (для юридичних споживачів)
  • У чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Telegram (для юридичних споживачів)

Слідкуйте за офіційними оновленнями, щоб краще спланувати день та мінімізувати незручності.

Раніше ми розповідали, як працюватиме 5G у Львові та що зміниться для користувачів.

