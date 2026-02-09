9 лютого на території Івано-Франківської області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання стосуватимуться як побутових, так і інших категорій споживачів. Вимкнення світла відбуватимуться почергово відповідно до затверджених графіків. Жителів регіону закликають заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою, щоб спланувати побутові справи. Актуальність графіків може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Інформацію про застосування погодинних вимкнень оприлюднили в Telegram-каналі «Прикарпаттяобленерго», повідомляє Преса України.

Причиною таких заходів є необхідність стабілізації роботи енергосистеми. У компанії просять споживачів поставитися до ситуації з розумінням та раціонально використовувати електроенергію.

Графік відключення світла на Івано-Франківщині на 9 лютого

Щоб дізнатися свою чергу відключень, мешканцям Івано-Франківщини радять користуватися офіційними ресурсами енергокомпанії. Це дозволяє оперативно отримувати оновлені дані та уникнути плутанини. Інформація на цих платформах зазвичай оновлюється в режимі реального часу. У разі змін у графіках користувачі можуть побачити актуальні повідомлення. Основні способи перевірки черги такі:

на головній сторінці сайту «Прикарпаттяобленерго» в розділі «Графіки аварійних вимкнень» ;

в розділі ; у Viber-боті компанії;

компанії; за спеціальним посиланням, опублікованим енергопостачальником.

Споживачам рекомендують регулярно перевіряти інформацію перед плануванням важливих справ. Також варто підготуватися до можливих перерв у електропостачанні, зокрема зарядити необхідні пристрої та мати альтернативні джерела світла. Офіційні канали залишаються основним і найнадійнішим джерелом даних щодо відключень.

