Понеділок, 9 Лютого

Погодинні відключення світла на Івано-Франківщині 9 лютого: актуальні графіки

9 лютого на Івано-Франківщині протягом доби діятимуть погодинні відключення електроенергії. Публікуємо актуальні графіки та пояснюємо, де перевірити свою чергу.
Регионы
9 лютого на території Івано-Франківської області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання стосуватимуться як побутових, так і інших категорій споживачів. Вимкнення світла відбуватимуться почергово відповідно до затверджених графіків. Жителів регіону закликають заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою, щоб спланувати побутові справи. Актуальність графіків може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Інформацію про застосування погодинних вимкнень оприлюднили в Telegram-каналі «Прикарпаттяобленерго», повідомляє Преса України.

Причиною таких заходів є необхідність стабілізації роботи енергосистеми. У компанії просять споживачів поставитися до ситуації з розумінням та раціонально використовувати електроенергію.

Графік відключення світла на Івано-Франківщині на 9 лютого

Погодинні відключення світла на Івано-Франківщині 9 лютого: актуальні графіки

Щоб дізнатися свою чергу відключень, мешканцям Івано-Франківщини радять користуватися офіційними ресурсами енергокомпанії. Це дозволяє оперативно отримувати оновлені дані та уникнути плутанини. Інформація на цих платформах зазвичай оновлюється в режимі реального часу. У разі змін у графіках користувачі можуть побачити актуальні повідомлення. Основні способи перевірки черги такі:

  • на головній сторінці сайту «Прикарпаттяобленерго» в розділі «Графіки аварійних вимкнень»;
  • у Viber-боті компанії;
  • за спеціальним посиланням, опублікованим енергопостачальником.

Споживачам рекомендують регулярно перевіряти інформацію перед плануванням важливих справ. Також варто підготуватися до можливих перерв у електропостачанні, зокрема зарядити необхідні пристрої та мати альтернативні джерела світла. Офіційні канали залишаються основним і найнадійнішим джерелом даних щодо відключень.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло на Львівщині 9 лютого.

