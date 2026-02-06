6 лютого на території Івано-Франківської області протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання застосовуватимуться для восьми підчерг відповідно до затвердженого розподілу навантаження. Такі заходи запроваджують з метою стабілізації роботи енергосистеми та недопущення аварійних ситуацій.

Інформацію про графіки оприлюднили в офіційному Telegram-каналі Прикарпаттяобленерго, повідомляє Преса України. У компанії зазначають, що погодинні вимкнення застосовуватимуться по всій Україні, зокрема і на Прикарпатті. Енергетики наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Графіки відключень світла на Івано-Франківщині на 6 лютого

Споживачам рекомендують заздалегідь перевірити свою чергу відключень, щоб спланувати використання електроенергії протягом дня. Для цього доступні кілька офіційних каналів, які регулярно оновлюють інформацію та публікують актуальні зміни в графіках:

на головній сторінці сайту компанії у розділі «Графіки аварійних вимкнень»;

у Viber-боті обленерго;

через посилання з перевіркою черги за адресою.

Енергетики закликають мешканців області з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості зменшувати споживання електроенергії у періоди пікового навантаження.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світлл в Чернівецькій області на 6 лютого.