У п’ятницю, 6 лютого, у Чернівецькій області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання запроваджуються у зв’язку з необхідністю балансування енергосистеми та рівномірного розподілу навантаження протягом доби. Відключення відбуватимуться по чергах відповідно до затверджених графіків.

Про застосування погодинних відключень повідомляє Преса України з посиланням на офіційний сайт Чернівціобленерго.

Графіки відключень світла в Чернівецькій області на 6 лютого

У компанії зазначають, що графіки можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі, тому споживачам радять регулярно перевіряти оновлення. Енергетики також просять з розумінням ставитися до тимчасових незручностей та за можливості зменшувати споживання електроенергії в години пікового навантаження.

Дізнатися номер своєї групи відключень мешканці Чернівецької області можуть за допомогою спеціального пошуку на сайті обленерго. Для цього необхідно ввести адресу або інші запитувані дані, після чого система покаже актуальну інформацію щодо черги та орієнтовного часу відсутності електропостачання. Також на сайті публікуються оперативні повідомлення у разі змін або скасування графіків.

Раніше ми розповідали, як працюватимуть графіки відключення світла на Хмельниччині 6 лютого.