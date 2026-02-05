У Хмельницькій області 5 лютого запровадять погодинні графіки відключень електроенергії. Окрім цього, в регіоні діятимуть обмеження споживання електричної потужності для промислових споживачів. Такі заходи застосовують у межах стабілізації роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.

Про введення обмежень повідомляє Преса України з посиланням на «Хмельницькобленерго». В обленерго наголосили, що Хмельниччина входить до складу об’єднаної енергосистеми України, тому ситуація в енергетиці безпосередньо залежить від загальнодержавного балансу виробництва та споживання електроенергії. Вплив мають не лише локальні чинники, а й події в інших регіонах країни.

Графік відключення світла на Хмельниччині на 5 лютого

Енергетики пояснили, що масовані ракетні та дронові атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури створюють дефіцит потужностей у системі. Це призводить до необхідності застосування погодинних графіків відключень незалежно від того, в якому саме регіоні було пошкоджене обладнання. Таким чином, обмеження можуть вводитися навіть у відносно стабільних областях.

Споживачі мають можливість самостійно перевірити, до якої підчерги вони належать. Для цього необхідно скористатися розділом «Погодинні відключення», а також офіційними чат-ботами у Viber і Telegram. У сервісах «Відключення за адресою» та «Актуальні відключення» можна дізнатися причину знеструмлення та орієнтовний час відновлення розподілу електроенергії.

Енергетики закликають жителів області з розумінням ставитися до тимчасових обмежень і за можливості раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження.

