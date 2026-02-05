У Черкаській області протягом доби 5 лютого запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Оновлену інформацію оприлюднили вранці — станом на 05:50 5 лютого. Обмеження стосуються всіх черг споживачів та діятимуть у різні проміжки часу протягом доби.

Застосування погодинних відключень пов’язане зі складною ситуацією в енергетичній системі України. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго».

Причиною є наслідки масованих обстрілів з боку РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Саме через це енергетики змушені балансувати систему та рівномірно розподіляти навантаження між регіонами.

Графіки погодинних відключень передбачають шість черг, кожна з яких поділяється на підчерги. Для кожної з них визначено конкретні години відсутності електропостачання. Це дозволяє споживачам заздалегідь планувати свій день, орієнтуючись на час можливих відключень світла.

Часові проміжки відключень електроенергії на 5 лютого виглядають так:

1.1 : 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00

: 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00 1.2 : 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00

: 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00 2.1 : 02:30 – 06:30, 08:00 – 13:00, 14:30 – 19:00, 21:00 – 00:00

: 02:30 – 06:30, 08:00 – 13:00, 14:30 – 19:00, 21:00 – 00:00 2.2 : 03:30 – 08:00, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 22:00 – 00:00

: 03:30 – 08:00, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 22:00 – 00:00 3.1 : 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:30, 23:00 – 00:00

: 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:30, 23:00 – 00:00 3.2 : 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:30 – 00:00

: 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:30 – 00:00 4.1 : 02:00 – 07:00, 08:30 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:30 – 00:00

: 02:00 – 07:00, 08:30 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:30 – 00:00 4.2 : 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:00, 23:30 – 00:00

: 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:00, 23:30 – 00:00 5.1 : 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:30 – 00:00

: 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:30 – 00:00 5.2 : 01:30 – 06:00, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30

: 01:30 – 06:00, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30 6.1 : 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30

: 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30 6.2: 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 21:30

Актуальні графіки погодинних відключень оприлюднені на офіційному сайті «Черкасиобленерго». У розділі «Графіки / Перелік черг графіків погодинних відключень» споживачі можуть перевірити, до якої саме черги належить їхня адреса, та дізнатися точний час можливих відключень електроенергії.

