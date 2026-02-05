5 лютого в Івано-Франківській області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть упродовж усієї доби та охоплять сім підчерг споживачів, відповідно до затвердженого розподілу навантаження в енергосистемі.

Про застосування погодинних відключень проінформували в Telegram-каналі «Прикарпаттяобленерго, повідомляє Преса України. В енергокомпанії зазначили, що обмеження вводяться не лише на Прикарпатті, а й по всій території України. Причиною такого рішення залишається складна ситуація в об’єднаній енергосистемі, яка перебуває під постійним тиском через наслідки атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Графік відключень світла на Івано-Франківщині на 5 лютого

Жителі Івано-Франківської області можуть самостійно перевірити, до якої черги вони належать, а також ознайомитися з актуальним графіком відключень. Для цього доступні кілька офіційних сервісів компанії, які регулярно оновлюють інформацію відповідно до змін у роботі енергосистеми.

Дізнатися свою чергу споживачі можуть такими способами:

на головній сторінці сайту «Прикарпаттяобленерго» у розділі «Графіки аварійних вимкнень»;

через офіційний Viber-бот енергокомпанії;

за спеціальним посиланням, опублікованим у повідомленнях обленерго.

Енергетики рекомендують стежити за оновленнями та за можливості планувати використання електроприладів з урахуванням погодинних відключень.

