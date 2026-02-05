5 лютого в Івано-Франківській області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть упродовж усієї доби та охоплять сім підчерг споживачів, відповідно до затвердженого розподілу навантаження в енергосистемі.
Про застосування погодинних відключень проінформували в Telegram-каналі «Прикарпаттяобленерго, повідомляє Преса України. В енергокомпанії зазначили, що обмеження вводяться не лише на Прикарпатті, а й по всій території України. Причиною такого рішення залишається складна ситуація в об’єднаній енергосистемі, яка перебуває під постійним тиском через наслідки атак РФ на енергетичну інфраструктуру.
Графік відключень світла на Івано-Франківщині на 5 лютого
Жителі Івано-Франківської області можуть самостійно перевірити, до якої черги вони належать, а також ознайомитися з актуальним графіком відключень. Для цього доступні кілька офіційних сервісів компанії, які регулярно оновлюють інформацію відповідно до змін у роботі енергосистеми.
Дізнатися свою чергу споживачі можуть такими способами:
- на головній сторінці сайту «Прикарпаттяобленерго» у розділі «Графіки аварійних вимкнень»;
- через офіційний Viber-бот енергокомпанії;
- за спеціальним посиланням, опублікованим у повідомленнях обленерго.
Енергетики рекомендують стежити за оновленнями та за можливості планувати використання електроприладів з урахуванням погодинних відключень.
Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло відключення електроенергії на Хмельниччині 5 лютого.