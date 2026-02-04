В середу, 4 лютого, на території Івано-Франківської області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуться з 00:00 до 24:00 та охоплять побутових споживачів відповідно до визначених черг. Такі заходи пов’язані із загальною ситуацією в енергосистемі країни та необхідністю збалансувати навантаження. Мешканцям регіону рекомендують заздалегідь планувати використання електроприладів і зменшувати споживання у пікові години.

Інформацію про запровадження погодинних вимкнень оприлюднили в офіційному Telegram-каналі Прикарпаттяобленерго, повідомляє Преса України. У компанії зазначають:

«Завтра, 4 лютого, в усіх регіонах України, зокрема на Прикарпатті, будуть застосовуватися графіки погодинних вимкнень».

Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від стану мережі, тому споживачам варто регулярно перевіряти оновлення.

Графік відключення світла на Івано-Франківщині на 4 лютого

Жителі Івано-Франківщини можуть самостійно дізнатися свою чергу відключень і отримати актуальну інформацію про графіки кількома способами. Дані публікуються на офіційних ресурсах компанії та оновлюються у разі змін. Це дозволяє споживачам оперативно реагувати на обмеження та планувати побутові справи з урахуванням можливих вимкнень.

Зокрема, перевірити свою чергу можна такими способами:

на головній сторінці сайту «Прикарпаттяобленерго» у розділі «Графіки аварійних вимкнень»;

у Viber-боті компанії;

за спеціальним онлайн-посиланням, опублікованим енергетиками.

Фахівці також радять після відновлення електропостачання не вмикати одночасно всі прилади та споживати електроенергію ощадливо, щоб уникнути додаткового навантаження на мережу.

