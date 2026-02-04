4 лютого на території Хмельницької області діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Обмеження триватимуть упродовж усієї доби та застосовуватимуться почергово до різних підчерг споживачів. Загальна тривалість відключень для окремих груп може становити від 15 до 16 годин на добу. Такі заходи пов’язані з необхідністю стабілізації енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.

Про запровадження обмежень повідомляє Преса України з посиланням на Хмельницькобленерго.

Графік відключення світла на Хмельниччині на 4 лютого

У компанії закликали мешканців області відповідально ставитися до споживання електроенергії після відновлення подачі. Зокрема, енергетики радять не вмикати одночасно всю побутову техніку та користуватися приладами по черзі. Також, за можливості, рекомендується переносити прання й використання інших енергоємних пристроїв на нічний період, коли навантаження на мережу є нижчим.

Окремо зазначається, що з 00:00 до 24:00 4 лютого для промислових споживачів діятиме графік обмеження споживання електричної потужності. Він передбачає застосування п’яти черг обмежень і охоплює лише підприємства, визначені відповідними умовами. Ці обмеження не стосуються побутових споживачів, малого та середнього бізнесу, об’єктів критичної інфраструктури, а також споживачів, які використовують імпортовану електричну енергію.

У компанії наголошують, що всі споживачі, які залучені до графіків обмежень, заздалегідь поінформовані про можливі обсяги зниження потужності. Порядок та умови таких обмежень визначені у відповідних додатках до договорів про надання послуг з розподілу електроенергії. Це дозволяє підприємствам планувати свою роботу з урахуванням встановлених лімітів.

Жителі Хмельниччини можуть самостійно перевірити свою підчергу відключень у спеціальному розділі «Погодинні відключення». Крім того, доступна інформація про причини обмежень та орієнтовний час відновлення електропостачання за конкретною адресою. Для цього працюють офіційні чат-боти у Viber і Telegram, а також сервіси «Відключення за адресою» та «Актуальні відключення», які регулярно оновлюють дані для споживачів.

