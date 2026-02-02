Close Menu
Понеділок, 2 Лютого

Коли не буде світла на Львівщині: оновлений графік відключень на 2 лютого

Розповідаємо, як працюватимуть графіки погодинних відключень світла у Львівській області 2 лютого та публікуємо актуальний графік.
Регионы
У понеділок, 2 лютого, на території Львівської області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання застосовуватимуться протягом доби відповідно до визначених черг споживачів.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Львівобленерго. Необхідність запровадження графіків пов’язана з наслідками масованих ракетно-дронових атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури, які вплинули на стабільність роботи енергосистеми.

Енергетики наголошують, що погодинні відключення є вимушеним кроком для збереження балансу в мережі та запобігання аварійним знеструмленням. Графіки можуть коригуватися залежно від поточної ситуації, рівня споживання та стану енергооб’єктів.

Графік погодинних відключень на Львівщині на 2 лютого (ОНОВЛЕНО)

  • 1.1 черга: немає електроенергії з 19:00 до 22:00
  • 1.2 черга: електроенергія є
  • 2.1 черга: немає електроенергії з 12:00 до 15:30
  • 2.2 черга: немає електроенергії з 12:00 до 15:30
  • 3.1 черга: немає електроенергії з 12:00 до 15:30
  • 3.2 черга: електроенергія є
  • 4.1 черга: електроенергія є
  • 4.2 черга: немає електроенергії з 06:00 до 07:00 та з 15:30 до 19:00
  • 5.1 черга: немає електроенергії з 06:00 до 07:00 та з 15:30 до 19:00
  • 5.2 черга: немає електроенергії з 19:00 до 22:00
  • 6.1 черга: немає електроенергії з 19:00 до 22:00
  • 6.2 черга: немає електроенергії з 06:00 до 07:00 та з 15:30 до 19:00
Дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса та коли можливе відключення світла, споживачі можуть кількома способами:

  • на офіційному сайті компанії у розділі «Чому немає світла?»;
  • у чат-боті «Львівобленерго» у Viber — для побутових споживачів;
  • у чат-боті «Львівобленерго» у Telegram — для побутових споживачів;
  • у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Viber — для юридичних осіб;
  • у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Telegram — для юридичних споживачів.

У компанії радять стежити за оновленнями офіційної інформації, щоб своєчасно отримувати актуальні дані про графіки відключень та можливі зміни.

Також ми розповідали, як працюватимуть графіки погодинних відключень світла на Івано-Франківщині на 2 лютого.

