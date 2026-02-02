У понеділок, 2 лютого, на території Львівської області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання застосовуватимуться протягом доби відповідно до визначених черг споживачів.
Про це повідомляє Преса України з посиланням на Львівобленерго. Необхідність запровадження графіків пов’язана з наслідками масованих ракетно-дронових атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури, які вплинули на стабільність роботи енергосистеми.
Енергетики наголошують, що погодинні відключення є вимушеним кроком для збереження балансу в мережі та запобігання аварійним знеструмленням. Графіки можуть коригуватися залежно від поточної ситуації, рівня споживання та стану енергооб’єктів.
Графік погодинних відключень на Львівщині на 2 лютого (ОНОВЛЕНО)
- 1.1 черга: немає електроенергії з 19:00 до 22:00
- 1.2 черга: електроенергія є
- 2.1 черга: немає електроенергії з 12:00 до 15:30
- 2.2 черга: немає електроенергії з 12:00 до 15:30
- 3.1 черга: немає електроенергії з 12:00 до 15:30
- 3.2 черга: електроенергія є
- 4.1 черга: електроенергія є
- 4.2 черга: немає електроенергії з 06:00 до 07:00 та з 15:30 до 19:00
- 5.1 черга: немає електроенергії з 06:00 до 07:00 та з 15:30 до 19:00
- 5.2 черга: немає електроенергії з 19:00 до 22:00
- 6.1 черга: немає електроенергії з 19:00 до 22:00
- 6.2 черга: немає електроенергії з 06:00 до 07:00 та з 15:30 до 19:00
Дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса та коли можливе відключення світла, споживачі можуть кількома способами:
- на офіційному сайті компанії у розділі «Чому немає світла?»;
- у чат-боті «Львівобленерго» у Viber — для побутових споживачів;
- у чат-боті «Львівобленерго» у Telegram — для побутових споживачів;
- у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Viber — для юридичних осіб;
- у чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Telegram — для юридичних споживачів.
У компанії радять стежити за оновленнями офіційної інформації, щоб своєчасно отримувати актуальні дані про графіки відключень та можливі зміни.
