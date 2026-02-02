Close Menu
Актуально
Підписатися
Понеділок, 2 Лютого

Графік погодинних відключень світла на Івано-Франківщині на 2 лютого

У регіоні 2 лютого діють погодинні графіки відключення електроенергії. Публікуємо точний час знеструмлень для всіх черг споживачів.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає2 хвилин читання
Графік погодинних відключень світла на Івано-Франківщині на 2 лютого
Графік погодинних відключень світла на Івано-Франківщині на 2 лютого

Сьогодні, 2 лютого, на території Івано-Франківської області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання триватимуть з 06:00 до 22:00 та застосовуватимуться поетапно для різних черг споживачів протягом дня.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Прикарпаттяобленерго. В компанії зазначили, що погодинні відключення є вимушеним заходом для стабілізації роботи енергосистеми. Графіки сформовані з урахуванням поточного навантаження на мережу та можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації.

Години відключення світла на Івано-Франківщині 2 лютого:

  • 1.1 черга: 09:30–13:00
  • 1.2 черга: 06:00–09:30, 16:30–20:00
  • 2.1 черга: 13:00–16:30
  • 2.2 черга: 20:00–22:00
  • 3.1 черга: 09:30–13:00
  • 3.2 черга: 06:00–09:30, 16:30–20:00
  • 4.1 черга: 09:30–13:00
  • 4.2 черга: 16:30–20:00
  • 5.1 черга: 06:00–09:30, 20:00–22:00
  • 5.2 черга: 20:00–22:00
  • 6.1 черга: 13:00–16:30
  • 6.2 черга: 13:00–16:30
Графік погодинних відключень світла на Івано-Франківщині на 2 лютого

Жителям області рекомендують заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою, щоб спланувати побутові справи та робочі процеси в періоди, коли електропостачання буде обмежене. Енергетики наголошують, що дотримання графіків дозволяє уникнути аварійних знеструмлень і підтримувати стабільність системи.

Дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса, споживачі можуть кількома способами:

  • на головній сторінці офіційного сайту компанії у розділі з графіками відключень;
  • за допомогою Viber-бота енергокомпанії;
  • через онлайн-сервіси, де оприлюднені актуальні графіки погодинних вимкнень.

Актуальна інформація щодо змін у графіках оновлюється регулярно, тож мешканцям Івано-Франківщини радять стежити за офіційними повідомленнями протягом дня.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло по розкладу в Черкаській області 2 лютого.

Post Views: 22
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.