Сьогодні, 2 лютого, на території Івано-Франківської області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання триватимуть з 06:00 до 22:00 та застосовуватимуться поетапно для різних черг споживачів протягом дня.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Прикарпаттяобленерго. В компанії зазначили, що погодинні відключення є вимушеним заходом для стабілізації роботи енергосистеми. Графіки сформовані з урахуванням поточного навантаження на мережу та можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації.

Години відключення світла на Івано-Франківщині 2 лютого:

1.1 черга: 09:30–13:00

09:30–13:00 1.2 черга: 06:00–09:30, 16:30–20:00

06:00–09:30, 16:30–20:00 2.1 черга: 13:00–16:30

13:00–16:30 2.2 черга: 20:00–22:00

20:00–22:00 3.1 черга: 09:30–13:00

09:30–13:00 3.2 черга: 06:00–09:30, 16:30–20:00

06:00–09:30, 16:30–20:00 4.1 черга: 09:30–13:00

09:30–13:00 4.2 черга: 16:30–20:00

16:30–20:00 5.1 черга: 06:00–09:30, 20:00–22:00

06:00–09:30, 20:00–22:00 5.2 черга: 20:00–22:00

20:00–22:00 6.1 черга: 13:00–16:30

13:00–16:30 6.2 черга: 13:00–16:30

Жителям області рекомендують заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою, щоб спланувати побутові справи та робочі процеси в періоди, коли електропостачання буде обмежене. Енергетики наголошують, що дотримання графіків дозволяє уникнути аварійних знеструмлень і підтримувати стабільність системи.

Дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса, споживачі можуть кількома способами:

на головній сторінці офіційного сайту компанії у розділі з графіками відключень;

за допомогою Viber-бота енергокомпанії;

через онлайн-сервіси, де оприлюднені актуальні графіки погодинних вимкнень.

Актуальна інформація щодо змін у графіках оновлюється регулярно, тож мешканцям Івано-Франківщини радять стежити за офіційними повідомленнями протягом дня.

