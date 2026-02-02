Сьогодні, 2 лютого, на території Івано-Франківської області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Тимчасові обмеження електропостачання триватимуть з 06:00 до 22:00 та застосовуватимуться поетапно для різних черг споживачів протягом дня.
Про це повідомляє Преса України з посиланням на Прикарпаттяобленерго. В компанії зазначили, що погодинні відключення є вимушеним заходом для стабілізації роботи енергосистеми. Графіки сформовані з урахуванням поточного навантаження на мережу та можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації.
Години відключення світла на Івано-Франківщині 2 лютого:
- 1.1 черга: 09:30–13:00
- 1.2 черга: 06:00–09:30, 16:30–20:00
- 2.1 черга: 13:00–16:30
- 2.2 черга: 20:00–22:00
- 3.1 черга: 09:30–13:00
- 3.2 черга: 06:00–09:30, 16:30–20:00
- 4.1 черга: 09:30–13:00
- 4.2 черга: 16:30–20:00
- 5.1 черга: 06:00–09:30, 20:00–22:00
- 5.2 черга: 20:00–22:00
- 6.1 черга: 13:00–16:30
- 6.2 черга: 13:00–16:30
Жителям області рекомендують заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою, щоб спланувати побутові справи та робочі процеси в періоди, коли електропостачання буде обмежене. Енергетики наголошують, що дотримання графіків дозволяє уникнути аварійних знеструмлень і підтримувати стабільність системи.
Дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса, споживачі можуть кількома способами:
- на головній сторінці офіційного сайту компанії у розділі з графіками відключень;
- за допомогою Viber-бота енергокомпанії;
- через онлайн-сервіси, де оприлюднені актуальні графіки погодинних вимкнень.
Актуальна інформація щодо змін у графіках оновлюється регулярно, тож мешканцям Івано-Франківщини радять стежити за офіційними повідомленнями протягом дня.
