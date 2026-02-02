У Черкаській області 2 лютого протягом усієї доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх черг споживачів і вводяться з метою зниження навантаження на енергосистему. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Черкасиобленерго.

Як зазначається, необхідність запровадження погодинних відключень пов’язана зі складною ситуацією в енергетичній системі України. Причиною стали регулярні обстріли РФ об’єктів критичної інфраструктури, що впливають на стабільність електропостачання в регіонах.

Енергетики наголошують, що графіки можуть змінюватися залежно від реального стану мережі та рівня споживання електроенергії. Жителів області закликають раціонально використовувати електроприлади у години, коли світло подається, аби зменшити навантаження на систему.

Часові проміжки відсутності електропостачання для різних черг 2 лютого:

1.1 черга: 00:00–03:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

00:00–03:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00 1.2 черга: 01:00–04:30, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:30

01:00–04:30, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:30 2.1 черга: 02:30–05:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–00:00

02:30–05:30, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–00:00 2.2 черга: 00:00–01:00, 03:30–07:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00

00:00–01:00, 03:30–07:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–00:00 3.1 черга: 00:00–02:00, 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–00:00

00:00–02:00, 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–00:00 3.2 черга: 00:00–00:30, 03:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–00:00

00:00–00:30, 03:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–00:00 4.1 черга: 02:00–06:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00

02:00–06:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00 4.2 черга: 00:00–02:30, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–00:00

00:00–02:30, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–00:00 5.1 черга: 00:00–01:30, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00

00:00–01:30, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00 5.2 черга: 01:30–05:00, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–23:00

01:30–05:00, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–23:00 6.1 черга: 00:30–04:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

00:30–04:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00 6.2 черга: 00:00–03:00, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–00:00

Погодинні графіки сформовані за шістьма чергами. Споживачі можуть визначити свою чергу та уточнити періоди відключень у відповідному розділі на офіційному сайті енергокомпанії, де інформація регулярно оновлюється з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло на Київщині 2 лютого.