2 лютого на території Київської області запроваджено стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Обмеження пов’язані з необхідністю балансування енергосистеми та застосовуються в плановому режимі протягом усієї доби. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні в регіоні діятимуть погодинні графіки знеструмлень. Вони передбачають тимчасове припинення електропостачання для окремих черг споживачів у визначені часові проміжки, залежно від навантаження на мережу.

Графік стабілізаційних відключень на Київщині на 2 лютого

1.1 черга

Світло буде відсутнє:

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 24:00

1.2 черга

Світло буде відсутнє:

з 00:00 до 05:30

з 09:00 до 12:30

з 19:30 до 24:00

2.1 черга

Світло буде відсутнє:

з 00:00 до 05:30

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

2.2 черга

Світло буде відсутнє:

з 00:00 до 05:30

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 24:00

3.1 черга

Світло буде відсутнє:

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

3.2 черга

Світло буде відсутнє:

з 02:00 до 09:00

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

4.1 черга

Світло буде відсутнє:

з 02:00 до 09:00

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

4.2 черга

Світло буде відсутнє:

з 02:00 до 09:00

з 12:30 до 16:00

з 23:00 до 24:00

5.1 черга

Світло буде відсутнє:

з 00:00 до 02:00

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 19:30

5.2 черга

Світло буде відсутнє:

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 23:00

6.1 черга

Світло буде відсутнє:

з 00:00 до 02:00

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 23:00

6.2 черга

Світло буде відсутнє:

з 00:00 до 02:00

з 05:30 до 09:00

з 16:00 до 23:00

Енергетики зазначають, що застосування стабілізаційних відключень є вимушеним кроком для підтримки стабільної роботи енергосистеми та запобігання аварійним ситуаціям. Графіки можуть коригуватися протягом дня з урахуванням реальної ситуації в мережі та рівня споживання електроенергії.

Актуальну інформацію щодо часу та тривалості відключень мешканці Київської області можуть переглядати на офіційних інформаційних ресурсах енергокомпанії. Там регулярно оновлюються погодинні графіки для кожної черги, що дозволяє заздалегідь спланувати побутові справи та робочі процеси з урахуванням можливих перерв у електропостачанні.

