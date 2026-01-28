Close Menu
Середа, 28 Січня

Коли не буде світла на Львівщині 28 січня: оновлений графік та черги

Розповідаємо, як діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії на Львівщині 28 січня.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає2 хвилин читання
У середу, 28 січня, на території Львівської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуть упродовж доби відповідно до визначених черг. Такі заходи пов’язані з необхідністю стабілізації роботи енергосистеми після пошкоджень, завданих російськими ракетно-дроновими атаками. Мешканців області просять заздалегідь ознайомитися з розкладом та планувати використання електроприладів. Актуальну інформацію оприлюднило «Львівобленерго», повідомляє Преса України.

Згідно з опублікованими даними, графік погодинних відключень електроенергії на 28 січня виглядає так:

  • 1.1 — з 02:30 по 06:00, з 13:00 по 16:30, з 23:30 по 24:00
  • 1.2 — з 06:00 по 09:30, з 13:00 по 16:30
  • 2.1 — з 09:30 по 13:00, з 20:00 по 22:00
  • 2.2 — з 06:00 по 09:30, з 13:00 по 16:30, з 23:30 по 24:00
  • 3.1 — з 00:00 по 02:30, з 06:00 по 09:30, з 16:30 по 20:00
  • 3.2 — з 20:00 по 24:00
  • 4.1 — з 02:30 по 06:00, з 16:30 по 20:00
  • 4.2 — з 09:30 по 13:00, з 16:30 по 20:00
  • 5.1 — з 00:00 по 02:30, з 09:30 по 13:00
  • 5.2 — з 09:30 по 13:00, з 20:00 по 23:30
  • 6.1 — з 13:00 по 16:30, з 20:00 по 23:30
  • 6.2 — з 06:00 по 09:30, з 16:30 по 20:00
Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Жителям Львівщини рекомендують регулярно перевіряти офіційні повідомлення та стежити за оновленнями, аби уникнути несподіваних перерв в електропостачанні. Це можна зробити:

  • на сайті “Львівобленерго”, розділ “Чому немає світла?”;
  • у чат-боті “Львівобленерго” у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті “Львівобленерго” у Telegram (для побутових споживачів);
  • у чат-боті “Львівобленерго Бізнес” у Viber (для юридичних споживачів);
  • у чат-боті “Львівобленерго Бізнес” у Telegram (для юридичних споживачів).

Також ми розповідали, як вимикатимуть електроенергію на Івано-Франківщині 28 січня.

