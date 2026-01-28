28 січня на території Івано-Франківської області запроваджуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби та охоплять побутових і частину комерційних споживачів. Застосування таких заходів пов’язане зі складною ситуацією в енергетичній системі країни. Енергетики наголошують, що відключення є вимушеними та спрямовані на стабілізацію роботи мереж. Мешканцям регіону радять заздалегідь ознайомитися з розкладом.

Інформацію про погодинні відключення оприлюднили в офіційному Telegram-каналі Прикарпаттяобленерго, передає Преса України. У повідомленні компанії зазначається, що обмеження застосовуватимуться не лише в області, а й по всій країні.

Енергетики пояснюють, що погодинні графіки дозволяють рівномірно розподілити навантаження на енергосистему та зменшити ризик аварій. Відключення відбуватимуться за чергами, до яких віднесені населені пункти та окремі споживачі. Тривалість перерв у постачанні електроенергії може змінюватися залежно від ситуації в мережі. У компанії закликають уважно стежити за оновленнями та повідомленнями. Також рекомендується економно використовувати електроенергію в години, коли світло є.

Графік погодинних відключень електроенергії на Івано-Франківщині 28 січня:

1.1 — 06:00–10:30, 17:30–21:00

— 06:00–10:30, 17:30–21:00 1.2 — 10:30–14:00, 21:00–00:00

— 10:30–14:00, 21:00–00:00 2.1 — 00:00–03:30, 10:30–14:00

— 00:00–03:30, 10:30–14:00 2.2 — 10:30–14:00, 21:00–00:00

— 10:30–14:00, 21:00–00:00 3.1 — 03:30–07:00, 14:00–17:30

— 03:30–07:00, 14:00–17:30 3.2 — 07:00–10:30, 17:30–22:00

— 07:00–10:30, 17:30–22:00 4.1 — 00:00–03:30, 10:30–14:00, 21:00–00:00

— 00:00–03:30, 10:30–14:00, 21:00–00:00 4.2 — 07:00–10:30, 17:30–21:00

— 07:00–10:30, 17:30–21:00 5.1 — 03:30–07:00, 14:00–17:30

— 03:30–07:00, 14:00–17:30 5.2 — 00:00–03:30, 14:00–17:30

— 00:00–03:30, 14:00–17:30 6.1 — 03:30–07:00, 14:00–17:30

— 03:30–07:00, 14:00–17:30 6.2 — 07:00–10:30, 17:30–21:00

Дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса, можна кількома способами. Для зручності споживачів компанія пропонує одразу кілька офіційних каналів перевірки інформації. Це дозволяє швидко отримати актуальні дані без звернення до кол-центрів. Перевірка черги допоможе краще спланувати побутові справи та робочі процеси.

на головній сторінці офіційного сайту компанії у розділі «Графіки аварійних вимкнень»;

за допомогою Viber-бота «Прикарпаттяобленерго»;

через спеціальне посилання, оприлюднене енергетиками.

В «Прикарпаттяобленерго» наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від стану енергосистеми. У разі змін мешканців області оперативно інформуватимуть через офіційні ресурси компанії. Споживачам радять регулярно перевіряти актуальні дані та бути готовими до можливих коригувань у розкладі електропостачання.

