26 січня на території Івано-Франківської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть упродовж доби відповідно до встановлених черг. Актуальний графік оприлюднили у Telegram-каналі “Прикарпаттяобленерго“, зазначивши, що обмеження застосовуються для стабілізації роботи енергосистеми. Про це повідомляє Преса України.

Запровадження погодинних відключень пов’язане зі складною ситуацією в енергетичній галузі України. Через наслідки атак на об’єкти енергетичної інфраструктури виникає необхідність тимчасово обмежувати електропостачання в окремих районах. Такі заходи дозволяють зменшити навантаження на мережі та уникнути аварій.

Згідно з опублікованим графіком погодинних відключень електроенергії на 26.01.2026, знеструмлення на Прикарпатті відбуватимуться за такими чергами:

Черга 1.1 — електроенергії не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00 .

— електроенергії не буде з та з . Черга 1.2 — електроенергії не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00.

Черга 2.1 — електроенергії не буде з 02:30 до 06:00 , з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 00:00 .

— електроенергії не буде з , з та з . Черга 2.2 — електроенергії не буде з 00:00 до 02:30 та з 13:00 до 16:30.

Черга 3.1 — електроенергії не буде з 02:30 до 06:00 , з 13:00 до 16:30 та з 23:30 до 00:00 .

— електроенергії не буде з , з та з . Черга 3.2 — електроенергії не буде з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30.

Черга 4.1 — електроенергії не буде з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 22:00 .

— електроенергії не буде з та з . Черга 4.2 — електроенергії не буде з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 22:00.

Черга 5.1 — електроенергії не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00 .

— електроенергії не буде з та з . Черга 5.2 — електроенергії не буде з 00:00 до 02:30 та з 13:00 до 16:30.

Черга 6.1 — електроенергії не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00 .

— електроенергії не буде з та з . Черга 6.2 — електроенергії не буде з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30.

Енергетики застерігають, що графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Жителям області рекомендують заздалегідь дізнатися свою чергу відключень та регулярно перевіряти оновлення на офіційних ресурсах оператора системи розподілу:

на головній сторінці сайту “Прикарпаттяобленерго” у розділі “Графіки аварійних вимкнень”;

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло у Львівській області 26 січня.