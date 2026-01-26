У понеділок, 26 січня 2026 року, на території Львівської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуться відповідно до визначених черг і триватимуть у різні години доби. Актуальний графік оприлюднило Львівобленерго, повідомляє Преса України.

Запровадження погодинних відключень пов’язане зі складною ситуацією в енергетичній системі України. За даними енергетиків, у цей день графіки обмежень діятимуть у всіх регіонах країни. Причиною є наслідки ракетно-дронових атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури, що ускладнює стабільну роботу мереж і змушує застосовувати тимчасові обмеження для балансування системи.

Згідно з опублікованим графіком, відключення електроенергії на Львівщині 26 січня відбуватимуться за такими чергами:

Черга 1.1 – електроенергії не буде з 12:00 до 15:30 .

– електроенергії не буде з . Черга 1.2 – електроенергії не буде з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00 .

– електроенергії не буде з та з . Черга 2.1 – електроенергії не буде з 08:30 до 12:00 та з 15:30 до 19:00 .

– електроенергії не буде з та з . Черга 2.2 – електроенергії не буде з 01:30 до 05:00 , з 15:30 до 19:00 та з 22:30 до 24:00 .

– електроенергії не буде з , з та з . Черга 3.1 – електроенергії не буде з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30 .

– електроенергії не буде з та з . Черга 3.2 – електроенергії не буде з 01:30 до 05:00 та з 19:00 до 22:00 .

– електроенергії не буде з та з . Черга 4.1 – електроенергії не буде з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:00 .

– електроенергії не буде з та з . Черга 4.2 – електроенергії не буде з 00:00 до 01:30 , з 06:00 до 08:30 та з 12:00 до 15:30 .

– електроенергії не буде з , з та з . Черга 5.1 – електроенергії не буде з 08:30 до 12:00 та з 19:00 до 22:30 .

– електроенергії не буде з та з . Черга 5.2 – електроенергії не буде з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00 .

– електроенергії не буде з та з . Черга 6.1 – електроенергії не буде з 06:00 до 08:30 та з 12:00 до 15:30 .

– електроенергії не буде з та з . Черга 6.2 – електроенергії не буде з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00.

Енергетики закликають мешканців області заздалегідь перевірити свою чергу відключень і раціонально користуватися електроенергією. Актуальну інформацію щодо графіків та можливих змін рекомендують відстежувати:

на сайті “Львівобленерго”, розділ “Чому немає світла?”;

у чат-боті “Львівобленерго” у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті “Львівобленерго” у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті “Львівобленерго Бізнес” у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті “Львівобленерго Бізнес” у Telegram (для юридичних споживачів).

