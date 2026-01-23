Close Menu
Коли вимикатимуть світло 23 січня на Івано-Франківщині: графік на день

Дізнайтеся, як працюватимуть погодинні графіки відключення електроенергії на Івано-Франківщині протягом доби 23 січня.
Дяченко Олена  Регионы
23 січня в Івано-Франківській області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуть протягом усієї доби, тож мешканцям радять заздалегідь підготуватися до можливих пауз у роботі техніки та зв’язку.

Йдеться саме про поетапні вимкнення за чергами, а не про одночасне знеструмлення всіх районів. Упродовж дня час відключення може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі та навантаження.

Про дію графіків повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал «Прикарпаттяобленерго». Компанія публікує оновлення оперативно, тому цей канал залишається одним із найшвидших способів дізнатися про зміни.

Години відключення світла на Івано-Франківщині 23 січня (графік)

Коли вимикатимуть світло 23 січня на Івано-Франківщині: графік на день

Як дізнатися свою чергу відключень

Перевірити свою чергу відключень можна кількома способами. Найперше — на головній сторінці сайту «Прикарпаттяобленерго» у розділі «Графіки аварійних вимкнень», де публікують розклад за групами та населеними пунктами.

Додатково інформація доступна у Viber-боті компанії, що зручно для швидкої перевірки зі смартфона без пошуку потрібної сторінки вручну.

Ще один варіант — скористатися окремим посиланням на графіки, яке поширює оператор. Перед переглядом варто уточнити, що ви обрали правильну територію та групу, адже розклад може відрізнятися в межах області.

