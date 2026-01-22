Нове продовження франшизи Аватар — «Аватар: Вогонь і Попіл» — продовжує історію Джейка Саллі, Нейтири та їхньої родини на Пандорі, поєднуючи наукову фантастику, пригоди та драму. Ця частина розширює всесвіт і вводить нові племена й екосистеми планети, надаючи значну увагу темам сім’ї й екології.

Стрічка має тривалість понад три години, що дозволяє розкрити сюжетні лінії й характери персонажів більш глибоко. У ній знялися Сем Вортінґтон, Зої Салдана, Кейт Вінслет та інші актори, які повернулися до своїх ролей або приєдналися до проєкту. Аватар: Вогонь і Попіл демонструє візуальну масштабність і високотехнологічну зйомку, що стало візитівкою цієї франшизи, пише Преса України.

Де подивитися Аватар 3 в Івано-Франківську в січні

У січні 2026 року Аватар: Вогонь і Попіл все ще можна побачити на великому екрані в кількох кінотеатрах Івано‑Франківська. Покази включають ранкові, денні та вечірні сеанси, а озвучення чи субтитри доступні українською мовою.

Кінотеатр Lumière

Центральний кінотеатр у самому центрі міста на вулиці Михайла Грушевського, 3, де регулярно проводять покази різних кіноновинок, включно з Аватаром. Покази тут відбуваються у традиційних залах, у форматах 2D та інколи 3D. Квитки зазвичай можна придбати безпосередньо у касі кінотеатру або на онлайн‑сервісах афіш. Ціни на квитки у цьому форматі традиційно стартують від приблизно 120–180 грн за стандартний сеанс у 2D (орієнтовно, залежно від дня та часу сеансу).

Кінотеатр MovieLand

Сучасний мультиплекс у ТРЦ «Велес» на вулиці Вовчинецькій, 225, де доступне широке розмаїття сеансів і форматів. MovieLand має кілька залів, включно з 3D‑секціями, де можна подивитися Аватар: Вогонь і Попіл. Ціни на стандартний квиток у MovieLand у січні 2026 року для фільмів такого формату зазвичай становлять близько 150–200 грн за показ в 2D, а в окремі години чи преміальні зали — до 400 грн і більше.

Альтернативні місця

Antikinoteatr Bunker (вул. В’ячеслава Чорновола, 101) — невеликий незалежний зал, де інколи можуть бути спеціальні покази. Варто перевіряти афішу на їхніх сторінках або телефоном.

Ціни квитків

У великих мультиплексах Івано‑Франківська (зокрема MovieLand) середня вартість квитків у січні 2026 року за стандартний показ фільмів, схожих за форматом на Аватар, становить:

Standard 2D — приблизно 150–200 грн .

— приблизно . Premium / LUX‑зали або особливі сеанси — до 400 грн і вище.

— до і вище. Ранкові або будні дні — часто нижчі ціни приблизно 120–150 грн.

Ціни можуть змінюватися залежно від формату показу (2D, 3D), дня тижня, зали та розкладу.

Рекомендації перед переглядом

Перед тим як планувати похід у кінотеатр на Аватар 3, варто:

Перевірити онлайн‑розклад сеансів через афішні сервіси або на сайтах кінотеатрів.

сеансів через афішні сервіси або на сайтах кінотеатрів. Заздалегідь купити квитки онлайн для уникнення черг у касі.

для уникнення черг у касі. Уточнити формат показу (2D/3D) та наявність спеціальних знижок у будні дні.

Загалом, Івано‑Франківськ пропонує кілька варіантів для перегляду масштабної науково‑фантастичної стрічки на великому екрані з різними опціями цін та комфортності місць.

