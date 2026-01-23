У п’ятницю, 23 січня, у Львівській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть упродовж доби за чергами, тому час відсутності світла залежатиме від конкретної групи споживачів.

Мешканцям радять заздалегідь уточнити свій графік і спланувати користування електроприладами, зарядку гаджетів та роботу техніки. Упродовж дня можливі коригування, тож орієнтуватися варто на актуальні оновлення з офіційних каналів. Найзручніше перевіряти інформацію безпосередньо перед важливими справами, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Про застосування графіків на Львівщині повідомили у «Львівобленерго», передає Преса України. В компанії наголошують, що 23 січня погодинні обмеження вводять не лише в області, а у всіх регіонах України. Такий режим пов’язують із необхідністю збалансувати роботу енергосистеми та знизити ризики аварійних знеструмлень.

Причиною запровадження обмежень називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Саме тому графіки можуть уточнюватися протягом доби залежно від поточної ситуації в мережі та вказівок диспетчерів.

Години відключення світла на Львівщині 23 січня (оновлений графік)

Щоб дізнатися свою чергу відключень, «Львівобленерго» пропонує кілька офіційних способів перевірки.

Перший варіант — сайт компанії, де потрібно відкрити розділ «Чому немає світла?», а далі вказати необхідні дані для пошуку.

Другий спосіб — чат-бот «Львівобленерго» у Viber, який призначений для побутових споживачів і дозволяє швидко отримати інформацію зі смартфона.

Третій канал — чат-бот «Львівобленерго» у Telegram, також для населення, що зручно тим, хто користується цією платформою щодня.

Окремо передбачені інструменти для бізнесу: чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Viber та чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Telegram для юридичних споживачів, де можна перевіряти графік саме для комерційних об’єктів.

