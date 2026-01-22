У четвер, 22 січня, у Львові та Львівській області будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Львівобленерго.

Причини введення обмежень електроенергії

За даними “Укренерго”, у зв’язку з наслідками ракетно-дронових атак з боку Росії на енергооб’єкти, в усіх регіонах України 22 січня будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електрики. Це необхідний захід для підтримки стабільності енергосистеми країни.

Графік відключення світла у Львові на січня (інформація оновлена о 10:32)

Як дізнатися свою чергу відключень

Щоб дізнатися, в якій черзі ви знаходитеся, скористайтеся одними з наступних способів:

Перевірте графік на сайті “Львівобленерго” в розділі “Чому немає світла?”

Використовуйте чат-бот “Львівобленерго” у Viber (для побутових споживачів)

Використовуйте чат-бот “Львівобленерго” у Telegram (для побутових споживачів)

Для юридичних осіб доступні чат-боти “Львівобленерго Бізнес” у Viber та Telegram.

Важливість ощадливого споживання електроенергії

У зв’язку з обмеженнями споживання електроенергії, в “Львівобленерго” закликають жителів та бізнеси Львова економити електрику, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в енергосистемі та зберегти енергетичну інфраструктуру країни.

