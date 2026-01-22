22 січня з 08:10 в Черкасах та Черкаській області були введені аварійні відключення електроенергії. З 09:02 також було активовано спеціальні графіки аварійних відключень. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Черкасиобленерго».

Причини аварійних відключень електрики

За інформацією пресслужби “Черкасиобленерго”, відключення було здійснено за розпорядженням “Укренерго” через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак з боку Російської Федерації. Це викликало необхідність тимчасового обмеження постачання електроенергії для стабілізації енергосистеми.

Графіки погодинних відключень продовжують діяти

Крім аварійних відключень, в області продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. У пресслужбі “Черкасиобленерго” наголошують, що ці заходи спрямовані на збереження стабільності енергосистеми.

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 – 04:30, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00;

1.2 01:00 – 05:30, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:30;

2.1 00:00 – 01:00, 02:30 – 07:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:30 – 24:00;

2.2 00:00 – 02:00, 03:30 – 08:00, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 21:30 – 24:00;

3.1 00:00 – 03:00, 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 23:00 – 24:00;

3.2 00:00 – 01:30, 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:00 – 24:00;

4.1 00:00 – 00:30, 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:00 – 24:00;

4.2 00:00 – 03:30, 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 24:00;

5.1 00:00 – 02:30, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 24:00;

5.2 01:30 – 06:00, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:00;

6.1 00:30 – 05:00, 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 23:00;

6.2 00:00 – 04:00, 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 24:00.

У зв’язку з нестабільною ситуацією в енергосистемі Черкащини, у “Черкасиобленерго” звертаються до жителів області з проханням економити електроенергію. У пресслужбі наголосили: “Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами.”

Як проходять аварійні відключення

Час на застосування аварійних відключень не перевищує 15 хвилин. Важливо відзначити, що ці відключення можуть стосуватися як юридичних, так і побутових споживачів. Графіків для таких відключень не існує, оскільки спрогнозувати точний момент їх застосування неможливо.

Залишайтеся в курсі актуальної ситуації

Для отримання актуальної інформації жителі Черкас та області можуть звертатися до офіційних джерел, зокрема до сайту “Черкасиобленерго“.

Раніше ми розповідали, що у Черкасах чоловіки напали на працівників ТЦК.