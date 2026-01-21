21 січня 2026 року в Івано-Франківській області будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення триватимуть протягом доби та відбуватимуться згідно з розкладом. Про це повідомляє Преса України з посиланням на компанію Прикарпаттяобленерго.
Причиною введення цих обмежень є наслідки ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Атаки спричинили серйозні пошкодження енергооб’єктів, що у свою чергу вимагає введення обмежень електропостачання для зменшення навантаження на систему.
Години відключення світла 21 січня:
- 1.1 — з 14:00 по 17:30
- 1.2 — з 03:30 по 07:00, з 22:00 по 00:00
- 2.1 — з 07:00 по 10:30, з 21:00 по 00:00
- 2.2 — з 14:00 по 17:30
- 3.1 — з 10:30 по 14:00
- 3.2 — з 10:30 по 14:00, з 20:30 по 22:00
- 4.1 — з 17:30 по 21:00
- 4.2 — з 00:00 по 03:30, з 20:30 по 22:00
- 5.1 — з 07:00 по 10:30, з 17:30 по 20:30
- 5.2 — з 00:00 по 03:30, з 10:30 по 14:00
- 6.1 — з 03:30 по 07:00, з 11:30 по 20:30
- 6.2 — з 08:00 по 10:30, з 14:00 по 17:30
Як дізнатися свою чергу відключення
Щоб дізнатися, до якої черги відключень ви належите, необхідно скористатися кількома зручними способами:
- Перевірити інформацію на головній сторінці сайту “Прикарпаттяобленерго” в розділі “Графіки аварійних вимкнень”.
- Використовувати Viber-бот компанії, через який можна отримати актуальні дані.
- Також можна дізнатися свою чергу за спеціальним посиланням на сайті.
Чому вводять обмеження
Ці заходи введені для забезпечення стабільності енергосистеми України в умовах дефіциту енергоресурсів. Пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок атак Росії ускладнили забезпечення рівномірного постачання електрики по всій країні, тому обмеження споживання є необхідним кроком.
