21 січня 2026 року в Івано-Франківській області будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення триватимуть протягом доби та відбуватимуться згідно з розкладом. Про це повідомляє Преса України з посиланням на компанію Прикарпаттяобленерго.

Причиною введення цих обмежень є наслідки ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Атаки спричинили серйозні пошкодження енергооб’єктів, що у свою чергу вимагає введення обмежень електропостачання для зменшення навантаження на систему.

Години відключення світла 21 січня:

1.1 — з 14:00 по 17:30

— з 14:00 по 17:30 1.2 — з 03:30 по 07:00, з 22:00 по 00:00

— з 03:30 по 07:00, з 22:00 по 00:00 2.1 — з 07:00 по 10:30, з 21:00 по 00:00

— з 07:00 по 10:30, з 21:00 по 00:00 2.2 — з 14:00 по 17:30

— з 14:00 по 17:30 3.1 — з 10:30 по 14:00

— з 10:30 по 14:00 3.2 — з 10:30 по 14:00, з 20:30 по 22:00

— з 10:30 по 14:00, з 20:30 по 22:00 4.1 — з 17:30 по 21:00

— з 17:30 по 21:00 4.2 — з 00:00 по 03:30, з 20:30 по 22:00

— з 00:00 по 03:30, з 20:30 по 22:00 5.1 — з 07:00 по 10:30, з 17:30 по 20:30

— з 07:00 по 10:30, з 17:30 по 20:30 5.2 — з 00:00 по 03:30, з 10:30 по 14:00

— з 00:00 по 03:30, з 10:30 по 14:00 6.1 — з 03:30 по 07:00, з 11:30 по 20:30

— з 03:30 по 07:00, з 11:30 по 20:30 6.2 — з 08:00 по 10:30, з 14:00 по 17:30

Як дізнатися свою чергу відключення

Щоб дізнатися, до якої черги відключень ви належите, необхідно скористатися кількома зручними способами:

Перевірити інформацію на головній сторінці сайту “Прикарпаттяобленерго” в розділі “Графіки аварійних вимкнень”.

в розділі “Графіки аварійних вимкнень”. Використовувати Viber-бот компанії, через який можна отримати актуальні дані.

компанії, через який можна отримати актуальні дані. Також можна дізнатися свою чергу за спеціальним посиланням на сайті.

Чому вводять обмеження

Ці заходи введені для забезпечення стабільності енергосистеми України в умовах дефіциту енергоресурсів. Пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок атак Росії ускладнили забезпечення рівномірного постачання електрики по всій країні, тому обмеження споживання є необхідним кроком.

