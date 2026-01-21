Close Menu
Середа, 21 Січня

Коли не буде світла на Івано-Франківщині 21 січня: графік та години відключень

У цьому матеріалі розповідаємо, коли вимикатимуть світло в Івано-Франківській області 21 січня та як дізнатись свою чергу відключення.
21 січня 2026 року в Івано-Франківській області будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення триватимуть протягом доби та відбуватимуться згідно з розкладом. Про це повідомляє Преса України з посиланням на компанію Прикарпаттяобленерго.

Причиною введення цих обмежень є наслідки ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Атаки спричинили серйозні пошкодження енергооб’єктів, що у свою чергу вимагає введення обмежень електропостачання для зменшення навантаження на систему.

Години відключення світла 21 січня:

  • 1.1 — з 14:00 по 17:30
  • 1.2 — з 03:30 по 07:00, з 22:00 по 00:00
  • 2.1 — з 07:00 по 10:30, з 21:00 по 00:00
  • 2.2 — з 14:00 по 17:30
  • 3.1 — з 10:30 по 14:00
  • 3.2 — з 10:30 по 14:00, з 20:30 по 22:00
  • 4.1 — з 17:30 по 21:00
  • 4.2 — з 00:00 по 03:30, з 20:30 по 22:00
  • 5.1 — з 07:00 по 10:30, з 17:30 по 20:30
  • 5.2 — з 00:00 по 03:30, з 10:30 по 14:00
  • 6.1 — з 03:30 по 07:00, з 11:30 по 20:30
  • 6.2 — з 08:00 по 10:30, з 14:00 по 17:30
Як дізнатися свою чергу відключення

Щоб дізнатися, до якої черги відключень ви належите, необхідно скористатися кількома зручними способами:

  • Перевірити інформацію на головній сторінці сайту “Прикарпаттяобленерго” в розділі “Графіки аварійних вимкнень”.
  • Використовувати Viber-бот компанії, через який можна отримати актуальні дані.
  • Також можна дізнатися свою чергу за спеціальним посиланням на сайті.

Чому вводять обмеження

Ці заходи введені для забезпечення стабільності енергосистеми України в умовах дефіциту енергоресурсів. Пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок атак Росії ускладнили забезпечення рівномірного постачання електрики по всій країні, тому обмеження споживання є необхідним кроком.

Також ми розповідали, як працюватимуть графіки відключень електроенергії на Тернопільщині 21 січня.

