Сьогодні, 21 січня 2026 року, у Тернопільській області буде діяти графік погодинних відключень електроенергії. Це рішення прийнято через складну ситуацію в енергосистемі України, що склалася після обстрілів критичної інфраструктури з боку Російської Федерації. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Тернопільобленерго».

Погодинні відключення вводяться в рамках загальноукраїнських заходів з обмеження електропостачання через наслідки ракетних та дронових атак, що значно пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Метою є забезпечення рівномірного розподілу електроенергії та зменшення навантаження на енергомережу.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, графік відключень може коригуватися впродовж дня залежно від ситуації в енергетичній системі. Тому споживачам радять регулярно перевіряти актуальну інформацію.

Графік відключення світла на Тернопільщині на 21 січня

Де дізнатися свою чергу відключення

Щоб дізнатися, до якої черги відключень ви належите, необхідно відвідати сайт Тернопільобленерго. Там у спеціальному розділі «Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області» опубліковані всі актуальні дані. Завдяки цьому споживачі можуть легко перевірити час відключення електрики у своїй місцевості та спланувати свою діяльність.

