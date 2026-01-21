У середу, 21 січня 2026 року, у Чернівецькій області будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з необхідністю зменшення навантаження на енергосистему України через наслідки військових дій, зокрема, пошкодження енергетичних об’єктів від атак з боку Російської Федерації. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Чернівціобленерго».

Як зазначають у компанії, такі заходи допоможуть забезпечити стабільне електропостачання в умовах обмежених ресурсів. Відключення відбудуться відповідно до визначених графіків, які будуть діяти протягом дня.

Графік відключень світла у Чернівецькій області 21 січня:

Як дізнатися свою групу відключень

Для того щоб дізнатися, до якої групи відключень ви належите, можна скористатися функцією пошуку на офіційному сайті Чернівціобленерго. Це дозволить отримати точну інформацію про час та тривалість відключень для конкретного району Чернівецької області.

