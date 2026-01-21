Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 21 Січня

Коли вимикатимуть світло у Чернівецькій області: актуальний графік на 21 січня

У цьому матеріалі розповідаємо, як працюватимуть графіки відключень електроенергії у Чернівецькій області 21 січня.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає1 хвилина читання

У середу, 21 січня 2026 року, у Чернівецькій області будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з необхідністю зменшення навантаження на енергосистему України через наслідки військових дій, зокрема, пошкодження енергетичних об’єктів від атак з боку Російської Федерації. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Чернівціобленерго».

Як зазначають у компанії, такі заходи допоможуть забезпечити стабільне електропостачання в умовах обмежених ресурсів. Відключення відбудуться відповідно до визначених графіків, які будуть діяти протягом дня.

Графік відключень світла у Чернівецькій області 21 січня:

Коли вимикатимуть світло у Чернівецькій області: актуальний графік на 21 січня

Як дізнатися свою групу відключень

Для того щоб дізнатися, до якої групи відключень ви належите, можна скористатися функцією пошуку на офіційному сайті Чернівціобленерго. Це дозволить отримати точну інформацію про час та тривалість відключень для конкретного району Чернівецької області.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло на Львівщині 21 січня.

Post Views: 22
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.