16 січня 2026 року на Івано-Франківщині будуть застосовуватись графіки погодинного відключення електроенергії. Відключення будуть відбуватися протягом дня відповідно до затвердженого плану.
Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал “Прикарпаттяобленерго”. Причиною введення цих заходів є наслідки ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України, що змусили енергетичні компанії вжити обмежувальних заходів.
Цей графік погодинних відключень на 16 січня 2026 року:
- 1.1: 01:00 – 07:00, 09:30 – 16:30, 19:30 – 22:30
- 1.2: 00:00 – 07:00, 10:30 – 17:00
- 2.1: 03:30 – 09:30, 12:30 – 19:30, 22:00 – 00:00
- 2.2: 03:30 – 10:30, 13:00 – 20:00
- 3.1: 03:30 – 10:30, 14:00 – 21:00
- 3.2: 00:00 – 03:30, 07:00 – 12:30, 15:00 – 18:00, 21:00 – 00:00
- 4.1: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:00, 10:00 – 17:00, 21:00 – 00:00
- 4.2: 00:00 – 03:30, 08:00 – 15:00, 18:00 – 22:00
- 5.1: 00:00 – 03:30, 07:00 – 14:00, 16:30 – 21:00
- 5.2: 03:30 – 08:00, 10:30 – 17:30, 21:00 – 00:00
- 6.1: 00:00 – 03:30, 08:00 – 15:00, 17:30 – 21:00
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:00 – 13:00, 15:00 – 20:00, 22:30 – 00:00
Щоб дізнатися свою чергу відключень, можна скористатися кількома варіантами:
- Переглянути графік на головній сторінці сайту “Прикарпаттяобленерго” у розділі “Графіки аварійних вимкнень”.
- Використовувати Viber-бот компанії.
- Перейти за спеціальним посиланням, наданим компанією.
