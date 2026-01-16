Close Menu
П’ятниця, 16 Січня

Як працюватимуть графіки відключень світла на Івано-Франківщині 16 січня

Дізнайтеся, коли вимикатимуть світло в Івано-Франківську та області 16 січня.
Регионы
16 січня 2026 року на Івано-Франківщині будуть застосовуватись графіки погодинного відключення електроенергії. Відключення будуть відбуватися протягом дня відповідно до затвердженого плану.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал “Прикарпаттяобленерго”. Причиною введення цих заходів є наслідки ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України, що змусили енергетичні компанії вжити обмежувальних заходів.

Цей графік погодинних відключень на 16 січня 2026 року:

  • 1.1: 01:00 – 07:00, 09:30 – 16:30, 19:30 – 22:30
  • 1.2: 00:00 – 07:00, 10:30 – 17:00
  • 2.1: 03:30 – 09:30, 12:30 – 19:30, 22:00 – 00:00
  • 2.2: 03:30 – 10:30, 13:00 – 20:00
  • 3.1: 03:30 – 10:30, 14:00 – 21:00
  • 3.2: 00:00 – 03:30, 07:00 – 12:30, 15:00 – 18:00, 21:00 – 00:00
  • 4.1: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:00, 10:00 – 17:00, 21:00 – 00:00
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 08:00 – 15:00, 18:00 – 22:00
  • 5.1: 00:00 – 03:30, 07:00 – 14:00, 16:30 – 21:00
  • 5.2: 03:30 – 08:00, 10:30 – 17:30, 21:00 – 00:00
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 08:00 – 15:00, 17:30 – 21:00
  • 6.2: 00:00 – 03:30, 07:00 – 13:00, 15:00 – 20:00, 22:30 – 00:00
Щоб дізнатися свою чергу відключень, можна скористатися кількома варіантами:

  • Переглянути графік на головній сторінці сайту “Прикарпаттяобленерго” у розділі “Графіки аварійних вимкнень”.
  • Використовувати Viber-бот компанії.
  • Перейти за спеціальним посиланням, наданим компанією.

Раніше ми розповідали, як вимикатимуть світло на Львівщині 16 січня.

