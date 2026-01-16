16 січня 2026 року на Івано-Франківщині будуть застосовуватись графіки погодинного відключення електроенергії. Відключення будуть відбуватися протягом дня відповідно до затвердженого плану.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал “Прикарпаттяобленерго”. Причиною введення цих заходів є наслідки ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України, що змусили енергетичні компанії вжити обмежувальних заходів.

Цей графік погодинних відключень на 16 січня 2026 року:

1.1 : 01:00 – 07:00, 09:30 – 16:30, 19:30 – 22:30

: 01:00 – 07:00, 09:30 – 16:30, 19:30 – 22:30 1.2 : 00:00 – 07:00, 10:30 – 17:00

: 00:00 – 07:00, 10:30 – 17:00 2.1 : 03:30 – 09:30, 12:30 – 19:30, 22:00 – 00:00

: 03:30 – 09:30, 12:30 – 19:30, 22:00 – 00:00 2.2 : 03:30 – 10:30, 13:00 – 20:00

: 03:30 – 10:30, 13:00 – 20:00 3.1 : 03:30 – 10:30, 14:00 – 21:00

: 03:30 – 10:30, 14:00 – 21:00 3.2 : 00:00 – 03:30, 07:00 – 12:30, 15:00 – 18:00, 21:00 – 00:00

: 00:00 – 03:30, 07:00 – 12:30, 15:00 – 18:00, 21:00 – 00:00 4.1 : 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:00, 10:00 – 17:00, 21:00 – 00:00

: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:00, 10:00 – 17:00, 21:00 – 00:00 4.2 : 00:00 – 03:30, 08:00 – 15:00, 18:00 – 22:00

: 00:00 – 03:30, 08:00 – 15:00, 18:00 – 22:00 5.1 : 00:00 – 03:30, 07:00 – 14:00, 16:30 – 21:00

: 00:00 – 03:30, 07:00 – 14:00, 16:30 – 21:00 5.2 : 03:30 – 08:00, 10:30 – 17:30, 21:00 – 00:00

: 03:30 – 08:00, 10:30 – 17:30, 21:00 – 00:00 6.1 : 00:00 – 03:30, 08:00 – 15:00, 17:30 – 21:00

: 00:00 – 03:30, 08:00 – 15:00, 17:30 – 21:00 6.2: 00:00 – 03:30, 07:00 – 13:00, 15:00 – 20:00, 22:30 – 00:00

Щоб дізнатися свою чергу відключень, можна скористатися кількома варіантами:

Переглянути графік на головній сторінці сайту “Прикарпаттяобленерго” у розділі “Графіки аварійних вимкнень”.

Використовувати Viber-бот компанії.

Перейти за спеціальним посиланням, наданим компанією.

