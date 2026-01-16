Close Menu
П’ятниця, 16 Січня

Коли не буде світла на Львівщині 16 січня: актуальний графік

Розповідаємо, як працюватимуть графіки відключень світла у Львівській області 16 січня.
Регионы
У п’ятницю, 16 січня, у Львівській області будуть застосовуватися графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на компанію “Львівобленерго“. За даними Укренерго, 16 січня в усіх регіонах України планується введення погодинних відключень електрики. Це обмеження є наслідком атак російських ракет і дронів на енергетичну інфраструктуру.

Ось сам графік погодинних відключень на 16 січня 2026 року:

  • 1.1: з 01:00 по 07:00, з 10:30 по 17:00, з 19:30 по 22:30
  • 1.2: з 00:00 по 07:00, з 09:30 по 16:30
  • 2.1: з 03:30 по 09:30, з 12:30 по 19:30, з 22:00 по 24:00
  • 2.2: з 03:30 по 10:30, з 14:00 по 21:00
  • 3.1: з 03:30 по 10:30, з 13:00 по 20:00
  • 3.2: з 00:00 по 03:30, з 07:00 по 12:30, з 15:00 по 18:00, з 21:00 по 24:00
  • 4.1: з 00:00 по 01:00, з 03:30 по 07:00, з 10:00 по 17:00, з 21:00 по 24:00
  • 4.2: з 00:00 по 03:30, з 08:00 по 15:00, з 18:00 по 21:00
  • 5.1: з 00:00 по 03:30, з 07:00 по 14:00, з 16:30 по 22:00
  • 5.2: з 03:30 по 08:00, з 10:30 по 17:30, з 21:00 по 24:00
  • 6.1: з 00:00 по 03:30, з 08:00 по 15:00, з 17:30 по 21:00
  • 6.2: з 00:00 по 03:30, з 07:00 по 13:00, з 15:00 по 20:00, з 22:30 по 24:00
Інформацію про чергу відключень можна дізнатися наступними способами:

  • через сайт “Львівобленерго” у розділі “Чому немає світла?”;
  • через чат-бот у Viber для побутових споживачів;
  • через чат-бот у Telegram для побутових споживачів;
  • через чат-бот “Львівобленерго Бізнес” у Viber для юридичних осіб;
  • через чат-бот “Львівобленерго Бізнес” у Telegram для юридичних осіб.

Це дозволить мешканцям Львівщини планувати свої дії відповідно до графіка відключень та мінімізувати незручності.

