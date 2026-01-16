У п’ятницю, 16 січня, у Львівській області будуть застосовуватися графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на компанію “Львівобленерго“. За даними Укренерго, 16 січня в усіх регіонах України планується введення погодинних відключень електрики. Це обмеження є наслідком атак російських ракет і дронів на енергетичну інфраструктуру.

Ось сам графік погодинних відключень на 16 січня 2026 року:

1.1 : з 01:00 по 07:00, з 10:30 по 17:00, з 19:30 по 22:30

: з 01:00 по 07:00, з 10:30 по 17:00, з 19:30 по 22:30 1.2 : з 00:00 по 07:00, з 09:30 по 16:30

: з 00:00 по 07:00, з 09:30 по 16:30 2.1 : з 03:30 по 09:30, з 12:30 по 19:30, з 22:00 по 24:00

: з 03:30 по 09:30, з 12:30 по 19:30, з 22:00 по 24:00 2.2 : з 03:30 по 10:30, з 14:00 по 21:00

: з 03:30 по 10:30, з 14:00 по 21:00 3.1 : з 03:30 по 10:30, з 13:00 по 20:00

: з 03:30 по 10:30, з 13:00 по 20:00 3.2 : з 00:00 по 03:30, з 07:00 по 12:30, з 15:00 по 18:00, з 21:00 по 24:00

: з 00:00 по 03:30, з 07:00 по 12:30, з 15:00 по 18:00, з 21:00 по 24:00 4.1 : з 00:00 по 01:00, з 03:30 по 07:00, з 10:00 по 17:00, з 21:00 по 24:00

: з 00:00 по 01:00, з 03:30 по 07:00, з 10:00 по 17:00, з 21:00 по 24:00 4.2 : з 00:00 по 03:30, з 08:00 по 15:00, з 18:00 по 21:00

: з 00:00 по 03:30, з 08:00 по 15:00, з 18:00 по 21:00 5.1 : з 00:00 по 03:30, з 07:00 по 14:00, з 16:30 по 22:00

: з 00:00 по 03:30, з 07:00 по 14:00, з 16:30 по 22:00 5.2 : з 03:30 по 08:00, з 10:30 по 17:30, з 21:00 по 24:00

: з 03:30 по 08:00, з 10:30 по 17:30, з 21:00 по 24:00 6.1 : з 00:00 по 03:30, з 08:00 по 15:00, з 17:30 по 21:00

: з 00:00 по 03:30, з 08:00 по 15:00, з 17:30 по 21:00 6.2: з 00:00 по 03:30, з 07:00 по 13:00, з 15:00 по 20:00, з 22:30 по 24:00

Інформацію про чергу відключень можна дізнатися наступними способами:

через сайт “Львівобленерго” у розділі “Чому немає світла?”;

через чат-бот у Viber для побутових споживачів;

через чат-бот у Telegram для побутових споживачів;

через чат-бот “Львівобленерго Бізнес” у Viber для юридичних осіб;

через чат-бот “Львівобленерго Бізнес” у Telegram для юридичних осіб.

Це дозволить мешканцям Львівщини планувати свої дії відповідно до графіка відключень та мінімізувати незручності.

