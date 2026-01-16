В медіа активно обговорюють інцидент, який стався під час зустрічі з головою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Народна депутатка від «Слуги народа» Аліна Загоруйко на довго залишилася у центрі уваги через свою поведінку. Що сталося під час офіційної зустрічі з головою НАБУ, розповідає Преса України з посиланням на sumymsek.org.ua.

Хто така Аліна Загоруйко?

Аліна Загоруйко — українська політикиня, яка є народною депутаткою від партії «Слуга народу» у Верховній Раді України. Вона здобула популярність не лише завдяки своїй політичній діяльності, але й через кілька резонансних інцидентів, один з яких стався під час зустрічі з головою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), коли вона була помічена за грою на мобільному телефоні під час важливого засідання. Така поведінка викликала обурення серед громадськості та привернула до неї додаткову увагу в медіа.

Аліна Загоруйко має вищу освіту. Вона закінчила один з українських університетів, де отримала диплом в галузі управління та політичних наук. Її кар’єра в політиці розпочалася після того, як вона приєдналася до партії «Слуга народу». Вже в першому скликанні Верховної Ради вона змогла отримати місце в комітеті, що займається важливими питаннями організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Інцидент з грою під час зустрічі з головою НАБУ

Відео, яке з’явилося в мережі, показує, як Загоруйко, обираючи момент під час засідання, активно користується своїм телефоном. Це викликало хвилю обговорень серед українських ЗМІ та громадськості. Як зазначають журналісти, депутатка була зосереджена на мобільній грі, а не на важливому обговоренні, що стало темою для критики.

Мобільна гра, в яку грала Аліна Загоруйко, належить до популярного жанру “Match-three”, де гравці складають комбінації з трьох або більше однакових елементів. Кожен такий комбінаційний рух призводить до того, що елементи зникають, а нові падають на їх місце, що зазвичай привертає увагу через свою простоту та захопливість.

Реакція медіа на інцидент

ЗМІ активно обговорюють поведінку народної депутатки, зокрема видання “Новини.LIVE”, яке опублікувало відео цього інциденту. Вони зазначають, що під час важливої зустрічі з керівником НАБУ Аліна Загоруйко не виявляла необхідної уваги до обговорюваних питань, що могло розглядатися як порушення етикету та професіоналізму.

Позиція Загоруйко у Верховній Раді

Аліна Загоруйко не тільки активно займається депутатською діяльністю, але й очолює підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії в комітеті Верховної Ради. Вона займається важливими питаннями, що стосуються організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку. Тим більше, її поведінка під час засідання викликає питання щодо відповідальності народних депутатів у виконанні своїх обов’язків.

