Службу безпеки України тимчасово очолив генерал-майор Євгеній Леонідович Хмара, який до цього керував одним із ключових спецпідрозділів відомства — Центром спеціальних операцій «А», відомим також як «Альфа». Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ 5 січня 2026 року, після того як чинний голова СБУ Василь Малюк подав у відставку. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

За рішенням Офісу президента, Хмара буде тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України до остаточного призначення нового керівника. Ця кадрова зміна відбулася в умовах триваючої повномасштабної війни та активної участі спецслужби в операціях із забезпечення національної безпеки.

Хто такий Євген Хмара: біографія і кар’єра

Євгеній Хмара — кар’єрний офіцер СБУ з військовим званням генерал-майора, який тривалий час працює в системі спеціальних операцій та контртерористичних підрозділів.

У квітні 2023 року Хмара очолив Центр спеціальних операцій СБУ, відповідальний за боротьбу з тероризмом, захист учасників кримінального процесу та співробітників правоохоронних органів. Саме на цьому етапі він отримав звання бригадного генерала, яке вже за рік, у червні 2024-го, було підвищене до генерал-майора.

25 серпня 2025 року президент призначив Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ — підрозділу, що виконує складні та високоризикові місії у сфері національної безпеки. Саме ця посада зробила його однією з ключових фігур у спецслужбі під час війни.

Професійний досвід та участь у спецопераціях

Центр спеціальних операцій «А» є одним із найпрестижніших підрозділів СБУ, що спеціалізується на контртерористичних заходах, захисті стратегічних об’єктів і проведенні спецоперацій у тилу противника. Під його керівництвом проводилися низка важливих операцій, у тому числі зі звільнення стратегічних об’єктів та заходів із підтримання безпеки в умовах агресії.

За даними медіа, серед ключових місій за участі підрозділів, очолюваних Хмарою, була операція зі звільнення острова Зміїний, яка мала важливе стратегічне й психологічне значення під час війни. Хоча деталі таких операцій рідко розкриваються повністю з огляду на безпекові вимоги, участь Хмари у високоризикових заходах свідчить про його важливу роль у спецслужбі.

Відставка Малюка

Василь Малюк, який до цього очолював СБУ з 7 лютого 2023 року, подав у відставку на початку січня 2026 року. За заявами офіційних джерел, президент запропонував йому зосередитись на бойовій роботі та розвитку асиметричних спецоперацій, що мають наносити максимальну шкоду ворогу.

Після відставки Малюка парламент має затвердити нового постійного голову СБУ, але до того часу обов’язки очільника виконує Хмара як тимчасовий керівник. Це рішення покликане забезпечити безперервність роботи служби у критичні моменти для національної безпеки.

Раніше ми розповідали, чому Буданов став новим главою ОП і як його призначення змінить напрямок роботи держави.