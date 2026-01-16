16 січня 2026 року на Черкащині будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії протягом дня. Це пов’язано з критичною ситуацією в енергосистемі України, спричиненою обстрілами інфраструктури Росією.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу “Черкасиобленерго“.

Відключення електрики відбуватимуться за таким графіком:

1.1 : 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00 1.2 : 00:00 – 02:00, 05:00 – 08:30, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:00, 22:00 – 24:00

: 00:00 – 02:00, 05:00 – 08:30, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:00, 22:00 – 24:00 2.1 : 03:00 – 06:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 18:00, 20:00 – 22:00

: 03:00 – 06:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 18:00, 20:00 – 22:00 2.2 : 02:00 – 06:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 21:00 – 24:00

: 02:00 – 06:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 21:00 – 24:00 3.1 : 00:00 – 03:00, 06:00 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 21:00, 23:00 – 24:00

: 00:00 – 03:00, 06:00 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 21:00, 23:00 – 24:00 3.2 : 00:00 – 01:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

: 00:00 – 01:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00 4.1 : 01:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00

: 01:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00 4.2 : 00:00 – 02:00, 04:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 22:00 – 24:00

: 00:00 – 02:00, 04:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 22:00 – 24:00 5.1 : 02:00 – 06:00, 07:30 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:30 – 22:00

: 02:00 – 06:00, 07:30 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:30 – 22:00 5.2 : 00:00 – 04:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 22:00

: 00:00 – 04:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 22:00 6.1 : 02:00 – 05:00, 08:00 – 12:00, 13:30 – 18:00, 20:00 – 23:00

: 02:00 – 05:00, 08:00 – 12:00, 13:30 – 18:00, 20:00 – 23:00 6.2: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00

Графіки погодинних відключень електроенергії опубліковані на офіційному сайті “Черкасиобленерго”. Вони включають шість черг, і кожен споживач може перевірити, до якої черги він належить. Ознайомитися з актуальним графіком можна в розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень” на сайті компанії.

